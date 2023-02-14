Впервые на русском выйдет новая книга Мюриель Барбери, автора бестселлера «Элегантность ежика»

В феврале в издательстве «Азбука» выйдет новый роман современной французской писательницы и философа Мюриель Барбери — «Час откровения». Книга впервые публикуется на русском языке и продолжает нежную возвышенную историю о любви, искусстве и Японии, начатую в предыдущей работе Барбери «Только роза».

Час откровения : роман / Мюриель Барбери ; [пер. с фр. Р. Генкиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 352 с.

«”Час откровения” — поэтичная, проникновенная и глубокая история Хару, его друзей (художников по профессии или в глубине души), его любви к дочери — любви на расстоянии, деликатной и неотступной, — и его постепенного неотвратимого самопознания. В декорациях Японии, где автор прожила несколько лет, — страны непостижимой и бесконечно притягательной — разворачивается тихая и пронзительная драма: в ней красота таится в наималейших мелочах, меланхолия неотделима от радости жизни, а смерть и рождение суть одно и то же».

Перевод с французского Риммы Генкиной.

«Очень тонкий портрет Японии, где умелая алхимия сочетает яркую современность с неистощимыми традициями. «Час откровения» полон поэтической ностальгии, лишен пафоса и трогает до глубины души», — Le Télégramme

Мюриель Барбери — французская писательница и философ, ставшая знаменитой сразу после выхода в свет первого романа — «Лакомство» (2000). Только во Франции он разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров и принес автору с десяток престижных литературных наград. Второй роман Барбери «Элегантность ёжика» (2006) также имел огромный успех, получил восторженные похвалы критиков и ряд престижных премий, а крупнейшая парижская газета «Монд» присвоила писательнице титул королевы бестселлера.

Творчество Барбери пользуется безусловным признанием и в России: ее романы неизменно занимают верхние строки в рейтингах современной зарубежной прозы.

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