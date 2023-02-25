Дебютная книга Салли Пейдж выйдет в издательстве «Иностранка» в марте

В марте издательство «Иностранка» выпускает первую книгу английской писательницы Салли Пейдж «Хранительница историй». Ее дебютный роман получил более 40 тысяч положительных отзывов на сайтах Amazon и Goodreads, попал в годовой Топ-10 по продажам Amazon, а права на его публикацию приобрели 10 стран. «Хранительница историй» впервые публикуется на русском языке.

Хранительница историй : роман / Салли Пейдж ; [пер. с англ. А. Осиповой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — 448 с.

Книга Пейдж проникнута любовью и вниманием к человеческим судьбам. Главная героиня, та самая хранительница историй, — девушка по имени Дженис, уборщица. «Она не помнит, с чего началась ее коллекция. Может быть, с обрывка разговора, случайно услышанного, когда она чистила раковину в кухне? Дженис заметила, что люди рассказывают ей о себе, пока она вытирает пыль в гостиной или размораживает холодильник, и с определенного момента стала прислушиваться, вникать в эти истории, собирать и хранить их... Только так можно по-настоящему узнать людей и понять, что за общество тебя окружает. При этом никто не интересовался жизнью Дженис, пока та не начала работать у миссис Би. Впрочем, Дженис, по ее мнению, нечего рассказывать. Но миссис Би в свои девяносто два года умна и проницательна, она подозревает, что история Дженис заслуживает самого пристального внимания...»

Перевод с английского Анны Осиповой.

«Очаровательный, вдохновляющий, глубокий и полный юмора дебютный роман, который застал врасплох читательскую аудиторию по всему миру!», — Blackstone Publishing

Салли Пейдж — современная английская писательница. Путь Салли Пейдж в литературу был извилист: она изучала историю в университете, флористику в вечерней школе, работала в рекламной индустрии, открыла собственный цветочный магазин и основала компанию по производству авторучек. В своем дебютном романе «Хранительница историй» Салли сочетает свою любовь к истории и писательскому мастерству с неизменным интересом к человеческим судьбам и к историям, которые люди могут рассказать.

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