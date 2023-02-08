Новинки издательства Freedom

Софи Ларк – Бездушный принц (#1)

«Вы будете смеяться, кричать и впиваться ногтями в обложку, пока не дочитаете до конца!», - Софи Ларк. Встречаем ее жаркий и чувственный роман о мафии!

Софи Ларк начала писать романы, чтобы создать сильных и умных женских персонажей. Все её литературные пары разные, но в каждом случае герой и героиня нужны друг другу, чтобы стать лучшей версией себя.

На страницах этой книги вам предстоит ответить на этот вопрос: сопротивление рождает любовь или ненависть? Романтика, саспенс, юмор и мафиозные разборки подсаживают читателя на крючок с первых строк. На amazon.com эта книга стала бестселлером №1 в разделе романтической прозы и собрала 17 тысяч лайков. На портале goodreads.com оценок ещё больше - 60 тысяч!

Кэллам Гриффин — наследник ирландской мафии. Он безжалостный и высокомерный. Чтобы предотвратить войну между кланами, нужно заключить брак. Но как? Ведь будущие супруги мечтают убить друг друга. Однако, все было бы намного проще, если бы Кэллам не был таким чертовски красивым. Но сердце невесты под замком, потому что даже если ее и заставят выйти за него замуж, она никогда не сможет полюбить бездушного принца.

Джоан Хэ – Сыграй на Цитре

Перед вами ретеллинг китайской сказки «Троецарствие», созданной на основе летописей и народных легенд. События рассказывают о времени, когда Китай распался на три царства, между которыми началась борьба за власть. В основу легла реальная история о Троецарствии и падении династии Хань. А Джоан Хэ добавила в сюжет магию, богов и великолепные описания мира.

Зефир – блистательный стратег под командованием Синь Жэнь. Она предана своей наставнице и вынуждена проникнуть на вражеские земли, чтобы спасти людей Синь Жэнь от неминуемой гибели. Там она встретит загадочного Ворона, юношу, который станет достойным противником. Смогут ли они объединиться против общих врагов, ведь ими могут оказаться не только смертные?

Серия: Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт

Эмма Скотт – Сгорая дотла

Эмма Скотт выпускает два романа, в сюжетах и персонажах которых каждый найдет себя. Автор поднимает проблемы, которые понятны и близки многим молодым людям: душевные и физические болезни, личностный рост, абьюз, зависимости, отношения в семье

Книга «Сгорая дотла» рассказывает историю Алекса и Кори. Два человека из противоположных миров. Она – леди-акула, привыкла побеждать, ее жизнь расписана по минутам. Он – человек-мечтатель, который погряз в рутине. Их знакомство происходит в банке Лос-Анджелеса во время ограбления. В этом ужасном, пахнущем кровью хаосе они познакомились, нашли опору и утешение, раскрыли свои секреты и страхи. Но как быть дальше? Разве можно забыть человека навсегда, если уже успел пустить его в глубину своего сердца?

Эмма Скотт – Грешник

«Грешник» отличается от сентиментальной прозы Эммы Скотт. Перед нами мистический сюжет. Несмотря на всю свою нетипичность, невероятность и сверхъестественность, этот роман посвящен чистой любви и трудностям на пути к ней. Как пишет о «Грешнике» Мишель Чен из Goodreads: «Даже если сверхъестественное — не совсем ваша тема, я все равно рекомендую этот роман, поскольку вопросы, поднимаемые писательницей, найдут отклик у всех, кто когда-либо любил и терял, и взял на себя смелость принять в сердце эту единственную любовь, данную свыше».

Он – демон, она – простая девушка. И им дан шанс на то, чтобы вспомнить друг друга и эту трепетную связь.

Тихоня Люси чувствует себя невыносимо одиноко. Она много читает о любви и в этих книгах как будто ищет потерянную часть себя. Однажды на пути Люси оказывается Кассиэль – такой же одинокий, но демон. Сердце подсказывало: ему нужно помочь. Хотя хотелось бежать. Бежать прочь от Кассиэля, живого олицетворения ее темных демонов. А он, самое настоящее зло, исчадие ада, отдавал свою вечную душу в руки этой простой, светлой девушки в надежде, что она вспомнит, что их связывало.

Эмма Скотт – популярный во всем мире автор романтической прозы. В России продано уже более 300 тыс. экземпляров ее книг. Издательство Freedom издало 13 романов этого феноменально успешного автора.

Л. Дж. Шэн – Если случится чудо

Роман о мечтах, утратах и встрече с тем самым единственным.

Проведенная вместе ночь из чувства мести. Химия, которой никто из нас не смог сопротивляться. Мы подписали договор на салфетке в пабе. Договор о том, что если когда-нибудь встретимся снова, то бросим все, чтобы быть вместе. И вот восемь лет спустя он здесь. В Нью-Йорке. И он — кумир Америки. Недосягаемый певец, который ставит на место руководителей звукозаписывающих компаний. Вьюга в моем идеальном, нерушимом снежном шаре. Когда мы разговаривали в последний раз, Мэлаки Доэрти был нищим, который не собирался становиться королем. Но он им стал. Вот только я уже не та слабая принцесса. У меня есть любимая работа. Парень, обожающий меня. Я изменилась. Он тоже. Мэл сохранил салфетку. Но сдержу ли я свое слово?

Карен Макквесчин – Ласточкин хвост

Проникновенная и захватывающая история о силе любви и семейных тайнах от автора романов «Лунное дитя» и «Половинка сердца». Сможет ли любовь преодолеть все препятствия, когда встречаются две эпохи – две истории любви?

Главный герой Джо видит один и тот же сон: прекрасная незнакомка умирает у него на руках. Парень уверен: это видение из прошлой жизни. Только когда бабушка, которая по словам отца давно умерла, вдруг появляется в жизни Джо и отвозит внука в фамильный особняк, становится ясно: есть тайны, которые от Джо хотят скрыть. Теперь Джо погружается с головой в семейные тайны, чтобы разгадать загадки прошлого.

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