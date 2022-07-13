Впервые на сцене Мариинского театра: певица ТО-МÁ рассказала о съемке нового клипа

Недавно певица ТО-МÁ выпустила трек «Свет», который уже успел завируситься в сети и на стриминговых площадках.

«Свет – не просто песня, это мой манифест. В тот момент, когда тьма захватывает мир, только Свет может ее победить. Свет искусства!», — рассказывает исполнительница о своем новом треке.

Клип к синглу не заставил себя долго ждать. Видеоряд действительно претендует на статус «Свет искусства», ведь площадкой для съемок клипа стала историческая сцена Мариинского театра.

«Для меня большая честь, что руководитель Мариинского театра, Валерий Абисалович Гергиев, откликнулся на наше письмо и предоставил легендарную сцену театра для нашего проекта» — рассказывает ТО-МÁ о новом клипе.

Исполнителем главной роли стал Владимир Шкляров, премьер Мариинского театра и Заслуженный артист России, пластика которого буквально завораживает. В основе задумки лежал экспериментальный симбиоз театра и современной музыки. Данная работа аккумулирует интерес к классическому искусству и, напоминая о том, что русская культура была и остаётся неотъемлемой частью культуры всего мира. И даже при большом желании отменить влияние творчества Чайковского, Шостаковича, Чехова, Достоевского просто невозможно. Мир искусства не имеет границ и принадлежит всему человечеству. Потому, отменяя что-то одно, (срабатывает закон карточного домика), есть угроза разрушить всё, что было построено на нем. Клип на трек «Свет», как и акция «Культуру не отменить!», говорят о единстве искусства, представляя его как отдельную сферу высокого созидания, на которое только способен Человек.

«В тот момент, когда русскую культуру повсеместно пытаются отменить — вычеркивая из репертуаров мировых театров русскую оперу и балет, запрещая произведения величайших композиторов, нам хотелось, наоборот, засвидетельствовать глубокое уважение русскому театру, выступить на стыке искусств — классического и современного, бесконфликтно объединив жанры, и показать всю эту красоту молодой аудитории, которая, возможно, не была знакома или была далека от классики» — комментирует ТО-МÁ.

В нынешних политических реалиях особенно важно помнить, кто и как создавал русскую культуру тогда и каким наследием владеем мы сейчас. Театр – одна из визитных карточек России, ценность которой нужно помнить и прививать молодому поколению уважение к ней.

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