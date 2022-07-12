Группа Hodila izba выпустила сингл «Горе»

Hodíla ízba — популярная неофолк группа, слияние традиционного русского хора из 4 девочек и джазовых и рок-музыкантов. Музыканты выступали на фестивалях AWAZ, Ural Music Night, «ВолгаФест», «Подорожник», «Архстояние», на Церемонии открытия Московского Международного Кинофестиваля и были замечены во многих других громких событиях (чего стоит один недавно вышедший трибьют «Кино» — «Мы вышли из Кино 2»).

15 июля состоится релиз второго альбома коллектива, который посвящен традиционным обрядам. За основу взяты песни, связанные с переходными этапами жизни наших предков. Альбом включает в себя композиции, посвящённые обрядам рождения, рекрутства, свадьбе, приготовлению к смерти и поминкам. Альбом выпускается при поддержке Фонда президентских грантов, выигранного на фестивале New/Open в Екатеринбурге.

В этот день на всех площадках появился сингл с этого альбома — композиция «Горе».

«Это поминальный стих, который исполняли на девятый и сороковой дни и на год после смерти. Смерть — это переход души из одного состояние в другое, в деревнях люди относились к ней с уважением, а духовные стихи напоминали живым о том, что их ждёт в царствии Божием, если они будут жить по совести, — объясняют музыканты. — «Горе» помогло нам проживать трагедию последних месяцев, и мы её посвящаем всем, кто потерял близких».

Сингл поддержан одноименным клипом. В видео используются элементы дизайна, разработанного специально под этот альбом и фотографии музыкантов, сделанные под выход альбома.

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