Вадим Антонов сделал креативный подарок Ирине Ортман

22 июля, в свой день рождения, певица Ирина Ортман получила очень необычный подарок — на всех цифровых площадках открылась новая версия ее сингла «Самый лучший парень». Креативный продюсер, не оставил без креативного подарка — идея и реализация всего задуманного принадлежит большому другу Ирины — Вадиму Антонову.

«Лето, самое время потанцевать, расслабиться и получать удовольствие от всего происходящего! Знаю, что этот трек нравится многим, поэтому ловите «Самый лучший парень (dance remix)» во всех колонках!», — комментирует Вадим Антонов.

«Моя команда не перестаёт удивлять меня! Особенно Вадим! Своим креативом и профессионализмом! Столько любви и эмоций вы подарили мне на моем сольном концерте 21 июля, а сегодня, будучи именинницей, вы окружаете меня таким тёплом и заботой — это бесценно! И теперь я четко убеждена, что день рождения — не грустный праздник! Люблю вас!», — говорит Ирина Ортман.

Релиз выпустило Первое Музыкальное Издательство.

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