ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» – «Будь моими глазами»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет изобретательный камерный триллер «Будь моими глазами». Главную роль исполнила слабовидящая актриса Скайлер Девенпорт.

Незрячую девушку Софи Скотт приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Ее задача — заботиться о кошке нанимательницы. Вскоре глубокой ночью в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни.

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 18 января в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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