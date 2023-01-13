Расследуем всей семьей: на канале ТВ Центр новый детективный сезон

Первое полугодие 2023-го обещает быть интригующим и захватывающим для зрителей ТВЦ. С частью любимых детективных героев придется попрощаться, часть продолжит свои приключения, и, конечно, появятся новые яркие персонажи.

Появление Антона Хабарова в сериале «Я знаю твои секреты» вызвало бурную реакцию среди телезрителей. А их творческий тандем с Агатой Муцениеце вызывает немало интереса у поклонников обоих актеров. Многие с нетерпением ждут продолжения – как выстроятся отношения между их героями? Узнаем это совсем скоро в десятом сезоне «Ребус для Нины».

Кадр из мини-сериала «Пианистка»

Приятным сюрпризом для зрителей станет и продолжение детективного мини-сериала «Пианистка» с Евгенией Лозой и Иваном Жидковым. Действие второй части проходит спустя год после прошлых событий. Талантливая пианистка Мария, умеющая распознавать ложь по голосу, находит новую любовь в лице Андрея, однако, и на этот раз ей предстоят испытания - защитить любимого, и ее уникальная способность распознавать ложь снова поможет ей. Ключевые роли в сериале также исполнят Марат Башаров и Людмила Артемьева.

Появится на экранах и «Некрасивая подружка» - «дамский отдел» в лице Елены Муравьевой, Юлии Юрченко и Светланы Тимофеевы-Летуновской снова встанет на страже спокойствия граждан. Вот только сможет ли кто-то уберечь их самих от личных драм?

Алёна Коломина и Елена Валюшкина будут ждать телезрителей в «Загадке Евклида» и «Загадке Римана» - им предстоит разгадать тайны двух новых преступлений. Выйдет и продолжение приключений детективов Татьяны и Павла (Дарья Румянцева и Александр Пашков) в «Танцах в темноте» (предыдущие фильмы назывались «Танцы на песке» и «Танцы на углях»), а также два новых сезона «Таежного детектива». А вот с любимыми героями «Сельского детектива» придется попрощаться – к показу готовится последний сезон сериала.

Среди новинок – «Детектив на все руки» с Дарьей Калмыковой и Алексеем Морозовым в главных ролях Виктора и Натальи Селивановых. Виктор – следователь, его супруга – массажистка, и вместе у них выходит отличный детективный тандем! В сериале также можно увидеть Юлию Проскурякову, Бориса Щербакова и Галину Полских.

«Сельский детектив»

«Игра в убийство» - еще одна увлекательная новинка. Психиатр Мария в работе с пациентами использует собственную методику - разбирает ситуации с помощью кукол, где у каждой - своя собственная роль. И когда в кругу пациентов Маши происходит убийство, именно она, при помощи своего метода, вычисляет убийцу. Но однажды ее метод дает сбой… В сериале можно увидеть: Екатерину Олькину, Яна Цапника, Юлию Юрченко, Екатерину Семенову и Анну Михайловскую.

Также зрителей ждут новые детективные истории - «Тихая гавань», «Жених из хорошей семьи», «Сыщицы», «Стряпуха», «Февральская сирень», «Тайна белой вороны» и другие.

Любовь, мистика, тайны, интриги, неожиданные поворот, расследования – все это неизменно ждет телезрителей на ТВЦ!

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