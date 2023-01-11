Второй сезон мистического сериала «Территория» выходит в прокат

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«Территория» – сериал-путешествие, основанный на легендах и суевериях Пермского края, в котором героям по пути от одной загадки к другой предстоит осознать собственное предназначение. 19-летний Егор Чудинов вместе со своим дядей приезжает в одну из деревень Пермского края, чтобы найти родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции. Узнав от участкового о том, что на городищах видели стоянку, Егор вместе с дядей и двумя студентками отправляются на поиски. И чем дальше герои продвигаются вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям, тем больше понимают, что оказались здесь не случайно...

Когда? 19 января 2023 года.

Где? Онлайн-кинотеатр PREMIER.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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