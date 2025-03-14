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Время проявления женской мощи: TO-MÁ представляет новый трек и клип «Горькая»

editor
By editor
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to-ma
Фото © пресс-служба Roсket Records

Певица TO-MÁ представила новый сингл «Горькая». Глубокий, философский и гимновый трек выпущен в марте не случайно, ведь именно в этом месяце мы чествуем всех женщин и вспоминаем их подвиги — от самых простых до героических, ставших основой для эпосов и преданий.

«Запись этого трека растянулась на несколько лет. Очень мощный по своему посылу, он должен был дождаться своего времени — времени проявления женской мощи. Когда мир разрушается на глазах, роль женщины-матери, хранительницы домашнего очага, женщины-героини обретает особый смысл. Глубоко переживая происходящие вокруг события и наполняя каждую строчку особой эмоцией, я спустя три года смогла найти правильную форму и завершить работу над треком», — комментирует свой новый релиз «Горькая» певица TO-MÁ.

Песня получила продолжение в виде музыкального клипа, который больше напоминает мини-фильм благодаря своему сюжету и скрытому в нем смыслу. Просматривая видеоряд, зрители становятся свидетелями войны между светом и тьмой, наблюдая за трансформациями героев.

В клипе «Горькая» снялись 16 профессиональных танцоров, а коллекция костюмов для артистов балета и TO-MÁ была создана российским дизайнером Ильей Мигмуном специально для съемок. В клипе присутствуют созданные вручную куклы, которые дублируют артистов и помогают зрителям глубже понять смысл истории. Кроме того, в видео можно увидеть не только людей, но и редких змей и бабочек.

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