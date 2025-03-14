«Гони»: ERSHOV порадовал слушателей премьерой, ставшей саундтреком к фильму «Жига»

Артист и блогер ERSHOV выпустил новый трек и клип: «Гони» — музыкальная история о молодости, драйве и неугасимом огне, который горит в сердцах юного поколения и побуждает любить, мечтать и не останавливаться на достигнутом. Релиз стал официальным саундтреком к фильму «Жига», премьера которого состоится 27 марта.

Сообщается, что Женя Ершов (настоящее имя артиста) согласился принять участие в съемках новой экшен-драмы «Жига. На полной скорости» — истории о молодых героях, которые оказываются в центре самого настоящего приключения благодаря старым добрым «Жигулям» из забытого гаража. Им предстоит узнать, что такое скорость, победить свои страхи и, конечно же, побороться за любовь. Вдохновленный атмосферой энергии на съемочной площадке, музыкант предложил написать трек «Гони» специально для фильма — именно так и появилась эта песня.

С помощью лирики и динамичной музыки ERSHOV смог погрузить слушателей в мир эмоциональных переживаний, связанных с лучшими годами жизни. Он поет о молодости — не просто о возрасте, а об особом состоянии души. Его герой находится на пути поиска смысла жизни, открытий и реализации самых смелых желаний. И он верит в себя, ведь рядом с ним есть люди, которые поддерживают и любят его по-настоящему.

«У каждого времени свои герои, и сегодня многие молодые ребята увлекаются автоспортом, в том числе дрифтом — зрелищным и массовым социальным феноменом. Однако до сих пор в нашей стране не было снято ни одного фильма об этом виде спорта. Дрифт — это движение, которое объединяет людей разных возрастов и социальных слоев, а переделка старых «Жигулей» в спорткар доступна практически каждому. Для меня эта тема особенно близка, ведь мои самые светлые детские воспоминания связаны с семейными поездками на «Жигулях» по нашей большой стране», — прокомментировала премьеру фильма его режиссер Наталия Каленова.

ERSHOV — резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», блогер-миллионник, боец ММА и артист лейбла Insight Music. Активно развивает музыкальную карьеру: его треки «Заплетай» и «Тонем» взрывают топ-чарты, на сольных концертах артист устраивает настоящее шоу, а фиты с Slame и Kagramanov радуют фанатов.

В прошлом году в творческой жизни ERSHOV произошло много ярких медийных событий: артист принял участие в ПМЭФ-2024, в церемонии вручения премии «ЖАРА Media Awards 2024» и в 3 сезоне шоу «Вызов. Китайский сезон», а также обзавелся аудиторией более чем в 500 тысяч слушателей в стриминговом сервисе Яндекс.Музыка. А 2025 год артист открывает сразу двумя релизами, тем самым показывая, что продолжает активно развивать свое творчество.