Театр V открывает театральный сезон!

29 сентября «Театр V» открывает очередной театральный сезон аншлаговым спектаклем «Эквус».

«Эквус» — одна из самых ярких премьер прошлого сезона. Психологическая драма по пьесе Питера Шеффера, раскрывает зрителю дуальный мир гениального детского психиатра, смирившегося с пресным существованием и работой в провинциальной клинике, который всю жизнь занимается тем, что успешно исцеляет детей от их фобий, страданий, наваждений или … отнимает саму суть их жизни, превращая ее в жалкое существование с безжизненным взглядом под эгидой «нормальности»?

Перед врачом встает логичный вопрос – имеет ли он право на то, чтобы лишать своих маленьких пациентов всякой индивидуальности и возможности чувствовать себя живыми для того, чтобы вписаться в общепринятые рамки «нормальности»; и кто вообще устанавливает эти самые рамки? Кто решил, что такое поведение – это норма, а все иное – отклонение? Такие же «состоявшиеся взрослые», позволившие угаснуть собственной жизни?

Пределом для врача становится очередной пациент – 17-ти летний Алан, «современный гражданин, для которого не существует общества», устроившей бойню на конюшне и отправленный по решению суда на психологическую экспертизу. Погружаясь во внутренний мир и внешнюю жизнь Алана, проникаясь его травмами и чувствуя его боль, доктор погружается в глубины собственного сознания и буквально встречается «лицом к лицу» с первопричинами личных проблем.

Это яркий, зрелищный, впечатляющий спектакль, который заставляет каждого задуматься о собственной жизни и, возможно, найти ответы на самые фундаментальные вопросы бытия. Ведь все ответы уже давно внутри нас.

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