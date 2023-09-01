Всероссийский конкурс красоты «Top Model — Москва 2023» завершился в роскошном ресторане «Caspian»

Всероссийский конкурс красоты «Top Model - Москва 2023» состоялся 24 августа 2023 в роскошном ресторане «Caspian».

Это специальный проект для красивых, ярких, неординарных и харизматичных девушек из разных уголков России.

В состав жюри вошли: обладательница титулов «Маленькая мисс Россия 2015» и «Юная леди России 2019», певица, актриса кино и телевидения Настя Годунова и экс участница шоу «Comedy Woman», актриса, телеведущая Елена Борщева, а так же другие персоны. Титулованная красавица Настя Годунова принимала участие в торжественной церемонии награждения. Настя надела корону представительнице конкурса.

Финалистки получили возможность не только проявить себя но и продемонстрировать свои таланты и побороться за главный приз - бесплатное участие в международном конкурсе красоты - Top Model of Eurasia

На мероприятии присутствовали и выступали звездные гости: Настя Годунова, Михаил Гребенщиков, Илья Ефимов – солист группы «Лесоповал» и другие артисты шоубизнеса.

Большее число баллов и восхищённых взглядов в это вечер получила Алина Тарнакова из Донецка. Она стала победительницей конкурса «Топ-модель 2023».

Гран-при было присуждено Анастасии Николенко из Симферополя.

Ее землячка Екатерина Гурина стала Первой вице-мисс.

Титул от SM получила уроженка Воронежа Виолетта Мастолярчук.

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