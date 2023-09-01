Баба Яга рассказала про свой 1 сентября

Сколько разных есть высказываний про школу! И у каждого человека – свои воспоминания, в которых – сборная солянка: и домашние задания, и страх перед родительскими собраниями, и выпускной, и, конечно, 1 сентября. Даже Баба Яга прекрасно помнит свою школьную жизнь, хоть с тех пор много воды утекло! Словом – лето закончилось, осень наступила на пятки, и в первый день учебной поры звезды с удовольствием поделились воспоминаниями о своих школьных годах.

«Я была колдуньей-отличницей! – отметила бабуля. – У меня всю жизнь все списывали, а сколько прекрасных воспоминаний связано с моей колдовской школой – не счесть. И хотя мой 1 сентября первого класса был далеко не вчера, я все отлично помню: я пришла туда с метлой и произвела настоящий фурор, чуть не сорвала праздничную линейку».

У наших звезд школьные дни были не такими экстравагантными, но не менее яркими! Про них они и рассказали:

«Помню, что 1 сентября было очень холодно, и я очень расстроилась, потому что не меня взяли звонить колокольчиком, - поделилась спортсменка Ирина Слуцкая. – И еще постоянно пыталась расстегнуть куртку, чтобы было видно красивую школьную форму!».

«Мой 1 сентября первого класса был 47 лет назад, так что помню не очень хорошо, - признался боксер Костя Цзю. – Зато отлично помню 1 сентября моего сына: он сразу обнял учительницу, и она говорит: «О, да это же мой ребенок!».

«У меня была школьная форма с белым фартуком, две косички с бантами… Десятиклассник нес меня на своем плече звонить в колокольчик, потому что я была просто олицетворением первого звонка, - рассказала актриса Ольга Кабо. – А потом мы с мамой и бабушкой пошли фотографироваться в фотостудию. Эти фотографии до сих пор для меня воплощение детства».

«Помню, как все мы были счастливы оказаться в школьной форме и пойти в первый класс! И потом – когда нас посвящали в октябрята», - поделилась актриса Эвелина Бледанс.

А вот для юмористки Елены Борщевой самый первый школьный день стал настоящим стрессом: «Было так много людей… Вся эта толпа зашла в школу, а я потеряла маму и даже расплакалась», - вспоминает артистка.

Праздник наступит уже вот-вот, и пожелание школьникам только одно: в добрый путь! Как бы то ни было, воспоминания о школе останутся с вами на всю жизнь. А это дорогого стоит.

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