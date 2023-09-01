Галерея ARTSTORY открывает новый арт-сезон выставкой «Вениамин Кедрин. Восток–Судьба»

Новый арт-сезон галерея ARTSTORY начнет с выставки «Вениамин Кедрин. Восток–Судьба», который пройдет с 14 сентября по 15 октября 2023. ARTSTORY вновь приглашает зрителей в восточное путешествие, следуя своей давней традиции устраивать раз в год проекты, связанные с этим прекрасным географическим направлением, и открывать при этом для профессионалов и широкой публики новые или забытые имена. На сей раз посетители, вслед за художником Вениамином Кедриным, окажутся в Самарканде и Бухаре, Шахрисабзе, Термезе, Фергане, и, конечно, в Старом Ташкенте. Узнают о восточных народных легендах, увидят иллюстрации к классическим произведениям. Впечатления дополнят роскошные восточные узоры, портреты и атмосферные зарисовки, истории и сюжеты из узбекистанской жизни. Отдельная история – военные агитплакаты, ведь Вениамин Кедрин в 1941 году инициировал и возглавил выпуск «Окна УзТАГ» – на выставке можно будет увидеть редкие плакаты разных авторов и прочитать документальный текст о создании этого объединения. Узнать подробности невероятной судьбы художника помогут уникальные документы и автобиография Вениамина Кедрина, которые дополнят экспозицию.
Более 200 работ, представленных на выставке, выполнены в самых разнообразных графических техниках, которыми виртуозно владел мастер. Экслибрисы, эстампы, плакаты, рисунки, акварели и пастели. Это первая в Москве столь полная экспозиция работ Вениамина Кедрина, ретроспективно охватывающая огромный временной период с начала 1930-х по конец 1970-х гг.
Выпускник школы рисования имени А.Л. Штиглица (директором, кстати, там был Николай Рерих), – Вениамин Кедрин (1899 – 1979) – умело соединил в своем творчестве классическую петербургскую школу живописи и национальные восточные мотивы. После революции он учился в мастерской В.В. Лебедева, посещал Курсы мастерства сценических постановок Всеволода Мейерхольда. Начинал он с того, что выполнял таблицы шрифта для перехода с арабского на новый латинизированный алфавит, иллюстрировал детские книги и был автором агитационных и общественно-политических плакатов, оформлял сельскохозяйственные выставки, впоследствии преподавал графику в Ташкентском художественном училище и принимал участие в создании Союза художников Узбекистана. За почти полвека работы в Узбекистане Кедрин создал разноплановый и подробный портрет республики, фиксировал произошедшие в ней изменения (серии «Простые люди Узбекистана», «Чирчикстрой», «Старый город» и другие).
«Летними каникулами 1928 года я впервые попал в Узбекистан. Его люди, природа, искусство произвели на меня ошеломляющее впечатление, и я заболел этим, по-видимому, неизлечимо. Здесь в это время были очень сильные художники: М.И. Курзин, А.Н. Волков, А.Н. Николаев, В.Н. Еремян, Е.Л. Коровай, В.Л. Рождественский, В.Н. Гуляев – прекрасная творческая среда. По окончании учебы в 1930 году я стал постепенно перебираться в Ташкент, где и поселился окончательно в 1938», – так описывал первые впечатления Вениамин Кедрин в автобиографии.
Большое внимание Вениамин Кедрин уделял портретам, ставшими под его пером удивительно тонкими и значимыми документами эпохи. Бережно и аккуратно художник сохранял выразительные образы жителей Ташкента. Тут и улыбающиеся старики в тюрбанах, и узбекские женщины в богатых украшениях и покрывалах, и веселящиеся на городских праздниках ташкентцы. Нередко на листах Кедрина можно увидеть небольшие бытовые зарисовки с участием детей или с влюбленными парами, стариков и молодых рабочих.
Высшая степень гармонии находит воплощение в пейзажах Кедрина. Он писал горы и обожженные солнцем песчаные долины. Художник изображал виды Ташкента, делая акценты не только на архитектурные и природные доминанты, но на детали, которые связаны с жизнью простых людей.
На выставке представлены работы из коллекции галереи ARTSTORY и из собрания семьи художника; напомним, что выставка сына Вениамина Николаевича – Александра Кедрина – несколько лет назад проходила в нашей галерее.
Вениамин Кедрин. Биби Ханум. 1975. Бумага, масло, пастель
Вениамин Кедрин. 1940-е. Серия «Простые люди Узбекистана». Бумага, уголь
Вениамин Кедрин. Плакат
Вениамин Кедрин. Плакат
Вениамин Кедрин. Куранты. 1955. Бумага, черная акварель
Вениамин Кедрин. У памятника Навои после Победы. Лето 1945. Ташкент
Вениамин Кедрин. Бухара. 1974. Бумага, масло, пастельИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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