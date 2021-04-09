Премьера фильма «Гагарин пройдёт в День Космонавтики в парке «Зарядье»

12 апре­ля в пар­ке «Заря­дье» состо­ит­ся пре­мье­ра филь­ма «Гага­рин. Лей­те­нант неба» в медиа­хол­ле 360, пре­зен­та­ция мону­мен­таль­но­го арт-объ­ек­та Вален­ти­на Кор­жо­ва «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства» и откры­тие «пави­льо­на буду­ще­го» — зала с «кос­ми­че­ски­ми» рабо­та­ми совре­мен­ных худож­ни­ков и груп­по­вым выска­зы­ва­ни­ем на тему кос­мо­са от попу­ляр­ных TikTok-блогеров.

В День кос­мо­нав­ти­ки парк «Заря­дье» впер­вые пока­жет фильм «Гага­рин. Лей­те­нант неба», создан­ный спе­ци­аль­но для медиа­хол­ла 360 медиа­ху­дож­ни­ка­ми Яном Калн­бер­зи­ным, Евге­ни­ем Афо­ни­ным и ком­по­зи­то­ром Нико­ла­ем Попо­вым. Кру­го­вой экран высо­той пять мет­ров и интер­ак­тив­ный пол, на кото­рый про­еци­ру­ет­ся изоб­ра­же­ние, при­зва­ны пода­рить зри­те­лям уни­каль­ный эмо­ци­о­наль­ный опыт и создать пол­ное ощу­ще­ние путе­ше­ствия в кос­мос вме­сте с пер­вым космонавтом.

«Запу­стив про­ект КОС20МОС21, парк “Заря­дье” создал про­стран­ство абсо­лют­но ново­го нар­ра­ти­ва о вели­ком мифе нашей стра­ны и наро­да. Мы объ­еди­ни­ли исто­рию с вымыс­лом, акту­аль­ное искус­ство с реаль­но­стью — так полу­чил­ся гимн одно­му чело­ве­ку и одно­му собы­тию, кото­рое 60 лет назад изме­ни­ло мир», — отме­тил дирек­тор пар­ка «Заря­дье» Иван Демидов.

Назва­ние филь­ма отсы­ла­ет к извест­но­му сти­хо­тво­ре­нию Иоси­фа Брод­ско­го и точ­но­му опре­де­ле­нию, кото­рое сфор­му­ли­ро­вал в нем поэт («Я буду мер­цать в про­во­дах лей­те­нан­том неба и пря­тать­ся в обла­ко, слы­ша гром...»). Что­бы мак­си­маль­но точ­но вос­со­здать исто­ри­че­ский полет, худож­ни­ки исполь­зо­ва­ли сохра­нив­шу­ю­ся ауди­о­за­пись радио­пе­ре­го­во­ров Юрия Гага­ри­на с ЦУП и доба­ви­ли к ней дра­ма­тур­гии. В рабо­те над визу­аль­ной частью филь­ма авто­ры исполь­зо­ва­ли ней­рон­ные сети и 3D-графику.

«В филь­ме мы видим состо­я­ния и мыс­ли Гага­ри­на, кото­рый нахо­дит­ся в кап­су­ле. Рань­ше полет кос­мо­нав­та пред­ста­вал перед нами мак­си­маль­но без­эмо­ци­о­наль­ным, мы слы­ша­ли, как он гово­рил стан­дарт­ные отчет­ные фра­зы. К этим фра­зам мы доба­ви­ли эмо­ции, теперь кос­мо­навт может опи­сать неве­со­мость, вос­хи­тить­ся плы­ву­щи­ми мимо него звез­да­ми», — рас­ска­зал Ян Калнберзин.

Вме­сте с Юри­ем Гага­ри­ным зри­те­ли смо­гут ощу­тить излу­че­ние сол­неч­но­го све­та в кос­ми­че­ском про­стран­стве, уви­дят полет кораб­ля «Восток‑1», а в фина­ле перед ними на орби­ту вый­дут сот­ни спутников.

«Мы подру­жи­ли раз­вле­ка­тель­ный фор­мат медиа­хол­ла 360 с реаль­ны­ми дан­ны­ми, соеди­ни­ли псев­до­до­ку­мен­таль­ность с аттрак­ци­о­ном. Нам уда­лось погру­зить зри­те­ля в атмо­сфе­ру пер­во­го поле­та, а еще и про­чер­тить пер­спек­ти­ву того, во что эта пио­не­рия кос­мо­нав­ти­ки ушла. В 60‑х люди еще не зна­ли о том, сколь­ко суще­ству­ет все­лен­ная, не слы­ша­ли о тео­рии боль­шо­го взры­ва, а ведь эти зна­ния меня­лись с фее­ри­че­ской ско­ро­стью», — отме­тил худож­ник Евге­ний Афонин.

В день пре­мье­ры все сеан­сы для посе­ти­те­лей будут бес­плат­ны­ми, они нач­нут­ся в 17:20. Тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ная реги­стра­ция, подроб­ная инфор­ма­ция –– на сай­те пар­ка: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/

В этот же день в Меди­ацен­тре состо­ит­ся пре­зен­та­ция мону­мен­таль­но­го арт-объ­ек­та Вален­ти­на Кор­жо­ва «Зри­тель без­мер­но­го про­стран­ства», создан­но­го худож­ни­ком спе­ци­аль­но для пар­ка «Заря­дье». Гага­рин здесь — это вопло­ще­ние есте­ствен­но­го соче­та­ния двух мас­шта­бов, зем­но­го и кос­ми­че­ско­го, лич­но­го и исто­ри­че­ско­го. Трех­мет­ро­вая инстал­ля­ция насле­ду­ет тра­ди­ции клас­си­че­ской скульп­ту­ры, одно­вре­мен­но в ней пере­осмыс­ля­ет­ся кор­пус тек­стов клю­че­вых фигур рус­ско­го космизма.

«Мы гово­рим не толь­ко о пер­вом поле­те в кос­мос, не толь­ко о Юрии Гага­рине, но и о рус­ской куль­ту­ре и тра­ди­ции. Как нико­гда мы вспо­ми­на­ем клю­че­вые фигу­ры рус­ско­го кос­миз­ма — от Вели­ми­ра Хлеб­ни­ко­ва до Нико­лая Федо­ро­ва и Вла­ди­ми­ра Вер­над­ско­го, обра­ща­ем­ся к их иде­ям, под­ни­ма­ем целый пласт этой тра­ди­ции — таким обра­зом я ука­зы­ваю на глу­бо­кое духов­ное нача­ло поле­та Гага­ри­на, на “выход из колы­бе­ли созна­ния” и про­пус­каю все это через опти­ку совре­мен­но­сти», — поде­лил­ся мыс­ля­ми худож­ник Вален­тин Коржов.

Со скульп­ту­рой Вален­ти­на Кор­жо­ва на облож­ке впер­вые вый­дет в офлайн изда­ние «Моск­вич MAG» — огра­ни­чен­ный тираж будет досту­пен в День кос­мо­нав­ти­ки толь­ко посе­ти­те­лям «Заря­дья».

«Имя Гага­ри­на ста­ло име­нем нари­ца­тель­ным. Когда мы упо­треб­ля­ем сло­во “Гага­рин”, мы под­ра­зу­ме­ва­ем что-то самое луч­шее. То, что меня­ет нашу жизнь. Поэто­му, когда уви­дел инстал­ля­цию с голо­вой Гага­ри­на, я поду­мал: как бы здо­ро­во было сде­лать номер на бума­ге и напи­сать исто­рию про совре­мен­ных “Гага­ри­ных”, кото­рые меня­ют жизнь наше­го горо­да, нашей стра­ны. Заод­но мне захо­те­лось опуб­ли­ко­вать “гага­рин­ские” тек­сты, то есть луч­шие наши исто­рии, опуб­ли­ко­ван­ные в Моск­вич Mag за 3 года. Мы это сде­ла­ли всё в сума­сшед­шем кос­ми­че­ском дизайне, так что, думаю, жур­наль­чик полу­чит­ся то что надо», — рас­ска­зал изда­тель «Моск­вич Mag» Игорь Шулинский.

В выста­воч­ном зале Меди­ацен­тра гостей ждет про­дол­же­ние — фан­та­зия на тему «пави­льо­на буду­ще­го», кото­рый мог бы открыть­ся через сот­ни лет после леген­дар­но­го события.

«Вой­ди­те на эту выстав­ку как люди, живу­щие лет при­мер­но через 500 (пять­сот). Вы живё­те в далё­ком буду­щем, и, с точ­ки зре­ния совре­мен­ных людей, вы, может быть, не совсем и люди. Вы уже дру­гие, очень дру­гие. И вот вам пред­ла­га­ют посмот­реть на рас­коп­ки древ­ней циви­ли­за­ции. Вели­кой древ­ней циви­ли­за­ции, кото­рая когда-то, не очень понят­но зачем и поче­му, отпра­ви­лась осва­и­вать космос.

Вам пока­жет­ся страш­но­ва­той эта наша циви­ли­за­ция, на свой страх и риск ринув­ша­я­ся в кос­мос. Страш­но­ва­той и вели­че­ствен­ной. Орга­ни­за­то­ры выстав­ки и авто­ры пред­став­лен­ных здесь работ гово­рят нам о кос­мо­се, о его осво­е­нии как о вели­ком мисти­че­ском про­ек­те», — гово­рит в мате­ри­а­лах к выстав­ке писа­тель и дра­ма­тург Дмит­рий Данилов.

В экс­по­зи­цию вошли рабо­ты Recycle Group, crocodilePOWER, Ари­стар­ха Чер­ны­ше­ва, Кай­ха­на Сала­хо­ва, Андрея Смир­но­ва и Ека­те­ри­ны Тру­би­ной, Вар­ва­ры Кузь­ми­ной, Анны Крас­ной, Дани­лы Тка­чен­ко, Яни­ны Бол­ды­ре­вой. Рядом с ними пред­став­ле­ны бюсты совет­ских геро­ев кос­мо­са, создан­ные в про­шлом веке скуль­пто­ра­ми Ари­ад­ной Арендт, Львом Кер­бе­лем, Бори­сом Таль­бер­гом, Львом Матю­ши­ным, Андре­ем Фай­дыш-Кран­ди­ев­ским и Ана­то­ли­ем Гри­го­рье­вым. Гости так­же уви­дят при­ве­зен­ную из Швей­ца­рии скульп­ту­ру Юрия Неро­ды «Вален­ти­на», посвя­щен­ную пер­вой жен­щине-кос­мо­нав­ту Вален­тине Терешковой.

Осо­бое место в экс­по­зи­ции зани­ма­ет видео три­на­дца­ти TikTok-бло­ге­ров, сре­ди кото­рых Хабиб­ка (8,7 млн под­пис­чи­ков) Maria Pavlova (6,3 млн под­пис­чи­ков), Kate Brush (5,8 млн под­пис­чи­ков), Treysi Max (4,5 млн под­пис­чи­ков), Ники­та Моро­зов Пер­фе (4 млн под­пис­чи­ков). Они впер­вые ока­зы­ва­ют­ся не зри­те­ля­ми, а при­гла­шен­ны­ми авто­ра­ми худо­же­ствен­но­го выска­зы­ва­ния, высту­пая на рав­ных с акту­аль­ны­ми художниками.

В выста­воч­ном зале посе­ти­те­ли так­же уви­дят фраг­мен­ты доку­мен­таль­ной хро­ни­ки и видео­за­пись поле­та Юрия Гага­ри­на, опуб­ли­ко­ван­ную 1 апре­ля в одном из Telegram-кана­лов. Как утвер­жда­лось в сооб­ще­нии, видео содер­жит кад­ры, сде­лан­ные внут­ри кос­ми­че­ско­го кораб­ля 12 апре­ля 1961 года на экс­пе­ри­мен­таль­ном обо­ру­до­ва­нии лабо­ра­то­рии ЭБ‑1, и дол­гое вре­мя счи­тав­ши­е­ся утра­чен­ны­ми. Адми­ни­стра­ция пар­ка «Заря­дье» свя­за­лась с пра­во­об­ла­да­те­ля­ми видео и полу­чи­ла в свое рас­по­ря­же­ние видео­фай­лы, пра­ва на их исполь­зо­ва­ние и пуб­лич­ную демон­стра­цию. По запро­су пар­ка спе­ци­а­ли­сты уста­но­ви­ли источ­ник про­ис­хож­де­ния мате­ри­а­лов, резуль­та­ты про­вер­ки будут озву­че­ны на открытии.

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