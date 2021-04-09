Премьера фильма «Гагарин пройдёт в День Космонавтики в парке «Зарядье»

12 апреля в парке «Зарядье» состоится премьера фильма «Гагарин. Лейтенант неба» в медиахолле 360, презентация монументального арт-объекта Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства» и открытие «павильона будущего» — зала с «космическими» работами современных художников и групповым высказыванием на тему космоса от популярных TikTok-блогеров.
В День космонавтики парк «Зарядье» впервые покажет фильм «Гагарин. Лейтенант неба», созданный специально для медиахолла 360 медиахудожниками Яном Калнберзиным, Евгением Афониным и композитором Николаем Поповым. Круговой экран высотой пять метров и интерактивный пол, на который проецируется изображение, призваны подарить зрителям уникальный эмоциональный опыт и создать полное ощущение путешествия в космос вместе с первым космонавтом.
«Запустив проект КОС20МОС21, парк “Зарядье” создал пространство абсолютно нового нарратива о великом мифе нашей страны и народа. Мы объединили историю с вымыслом, актуальное искусство с реальностью — так получился гимн одному человеку и одному событию, которое 60 лет назад изменило мир», — отметил директор парка «Зарядье» Иван Демидов.
Название фильма отсылает к известному стихотворению Иосифа Бродского и точному определению, которое сформулировал в нем поэт («Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром...»). Чтобы максимально точно воссоздать исторический полет, художники использовали сохранившуюся аудиозапись радиопереговоров Юрия Гагарина с ЦУП и добавили к ней драматургии. В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику.
«В фильме мы видим состояния и мысли Гагарина, который находится в капсуле. Раньше полет космонавта представал перед нами максимально безэмоциональным, мы слышали, как он говорил стандартные отчетные фразы. К этим фразам мы добавили эмоции, теперь космонавт может описать невесомость, восхититься плывущими мимо него звездами», — рассказал Ян Калнберзин.
Вместе с Юрием Гагариным зрители смогут ощутить излучение солнечного света в космическом пространстве, увидят полет корабля «Восток‑1», а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников.
«Мы подружили развлекательный формат медиахолла 360 с реальными данными, соединили псевдодокументальность с аттракционом. Нам удалось погрузить зрителя в атмосферу первого полета, а еще и прочертить перспективу того, во что эта пионерия космонавтики ушла. В 60‑х люди еще не знали о том, сколько существует вселенная, не слышали о теории большого взрыва, а ведь эти знания менялись с феерической скоростью», — отметил художник Евгений Афонин.
В день премьеры все сеансы для посетителей будут бесплатными, они начнутся в 17:20. Требуется предварительная регистрация, подробная информация –– на сайте парка: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/
В этот же день в Медиацентре состоится презентация монументального арт-объекта Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства», созданного художником специально для парка «Зарядье». Гагарин здесь — это воплощение естественного сочетания двух масштабов, земного и космического, личного и исторического. Трехметровая инсталляция наследует традиции классической скульптуры, одновременно в ней переосмысляется корпус текстов ключевых фигур русского космизма.
«Мы говорим не только о первом полете в космос, не только о Юрии Гагарине, но и о русской культуре и традиции. Как никогда мы вспоминаем ключевые фигуры русского космизма — от Велимира Хлебникова до Николая Федорова и Владимира Вернадского, обращаемся к их идеям, поднимаем целый пласт этой традиции — таким образом я указываю на глубокое духовное начало полета Гагарина, на “выход из колыбели сознания” и пропускаю все это через оптику современности», — поделился мыслями художник Валентин Коржов.
Со скульптурой Валентина Коржова на обложке впервые выйдет в офлайн издание «Москвич MAG» — ограниченный тираж будет доступен в День космонавтики только посетителям «Зарядья».
«Имя Гагарина стало именем нарицательным. Когда мы употребляем слово “Гагарин”, мы подразумеваем что-то самое лучшее. То, что меняет нашу жизнь. Поэтому, когда увидел инсталляцию с головой Гагарина, я подумал: как бы здорово было сделать номер на бумаге и написать историю про современных “Гагариных”, которые меняют жизнь нашего города, нашей страны. Заодно мне захотелось опубликовать “гагаринские” тексты, то есть лучшие наши истории, опубликованные в Москвич Mag за 3 года. Мы это сделали всё в сумасшедшем космическом дизайне, так что, думаю, журнальчик получится то что надо», — рассказал издатель «Москвич Mag» Игорь Шулинский.
В выставочном зале Медиацентра гостей ждет продолжение — фантазия на тему «павильона будущего», который мог бы открыться через сотни лет после легендарного события.
«Войдите на эту выставку как люди, живущие лет примерно через 500 (пятьсот). Вы живёте в далёком будущем, и, с точки зрения современных людей, вы, может быть, не совсем и люди. Вы уже другие, очень другие. И вот вам предлагают посмотреть на раскопки древней цивилизации. Великой древней цивилизации, которая когда-то, не очень понятно зачем и почему, отправилась осваивать космос.
Вам покажется страшноватой эта наша цивилизация, на свой страх и риск ринувшаяся в космос. Страшноватой и величественной. Организаторы выставки и авторы представленных здесь работ говорят нам о космосе, о его освоении как о великом мистическом проекте», — говорит в материалах к выставке писатель и драматург Дмитрий Данилов.
В экспозицию вошли работы Recycle Group, crocodilePOWER, Аристарха Чернышева, Кайхана Салахова, Андрея Смирнова и Екатерины Трубиной, Варвары Кузьминой, Анны Красной, Данилы Ткаченко, Янины Болдыревой. Рядом с ними представлены бюсты советских героев космоса, созданные в прошлом веке скульпторами Ариадной Арендт, Львом Кербелем, Борисом Тальбергом, Львом Матюшиным, Андреем Файдыш-Крандиевским и Анатолием Григорьевым. Гости также увидят привезенную из Швейцарии скульптуру Юрия Нероды «Валентина», посвященную первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.
Особое место в экспозиции занимает видео тринадцати TikTok-блогеров, среди которых Хабибка (8,7 млн подписчиков) Maria Pavlova (6,3 млн подписчиков), Kate Brush (5,8 млн подписчиков), Treysi Max (4,5 млн подписчиков), Никита Морозов Перфе (4 млн подписчиков). Они впервые оказываются не зрителями, а приглашенными авторами художественного высказывания, выступая на равных с актуальными художниками.
В выставочном зале посетители также увидят фрагменты документальной хроники и видеозапись полета Юрия Гагарина, опубликованную 1 апреля в одном из Telegram-каналов. Как утверждалось в сообщении, видео содержит кадры, сделанные внутри космического корабля 12 апреля 1961 года на экспериментальном оборудовании лаборатории ЭБ‑1, и долгое время считавшиеся утраченными. Администрация парка «Зарядье» связалась с правообладателями видео и получила в свое распоряжение видеофайлы, права на их использование и публичную демонстрацию. По запросу парка специалисты установили источник происхождения материалов, результаты проверки будут озвучены на открытии.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.