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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВсероссийскую выставку «Многоцветье большой страны» представили в павильоне Цветоводство ВДНХ

Всероссийскую выставку «Многоцветье большой страны» представили в павильоне Цветоводство ВДНХ

editor
By editor
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выставка в павильоне цветоводство вднх

14 сентября в павильоне Цветоводство ВДНХ состоялось торжественное открытие масштабной общероссийской выставки «Многоцветье большой страны».

Выставка картин художников из разных городов России — это цветочный калейдоском не только совершенно разных цветов и растений, но и уникальная авторская интерпретация, всем знакомых и любимых тюльпанов, подсолнухов и маков.

цветы - картины

Жанровое представление цветов не только погружает в мир красоты и эстетики, а так же в отдельную философию автора, который простым сюжетом уносит в детство или в родные места, а может быть в сюжет известной песни с чувственными мгновениями: «там на том берегу… незабудки цветут…».

Некоторые картины настолько реалистичны, что мы словно чувствуем аромат. Другие же совершенно не похожи на цветы и исполнены в концептуальной манере, придавать произведению глубокий смысл, уходя от отождествления предметов.

g-gallery

Во время открытия выставки состоялась артлекция артдиректора галереи G Gallery Кристины Ланцовой на тему «ЭкоАрт». Были раскрыты интересные ньюансы создания «мусорных» артобъектов, а также случаи вандализма экоактивистов.

музыканты

В рамках выставки был организован концерт Музыканты Alizbar & Ann’Sannat:

Alizbar — кельтская арфа, этнические флейты, гизуки, гитара, тамбура, боуран и др.

Анна Батурова — аррай-мбира, глокеншпиль, ханг / пантам, поющие чаши, вибратоны. Мелодичная расслабляющая музыка, как легкое звучание цветов, шум ветра в кронах деревьев, звуки природы окутали зрителя и пенесли в волшебный мир красоты и эстетики.

В экспозиции представлены работы 36 авторов от Камчатки до Крыма: Сергей и Ирина Ларины, Юлия Латышева Анастасия Мишарина, Ольга Мозуль, Елена Москвитина, Александра Вемс, Ксения Безпаленко, Людмила Пономарева, Наталья Рави, Елена Москвичева и другие.

Координатор проекта: Лия Ануфриева. Автор и арткуратор проекта: Екатерина Самитина

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