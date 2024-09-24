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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве прошла архитектурная выставка всемирно известного фотографа Кира Симакова и стекольной...

В Москве прошла архитектурная выставка всемирно известного фотографа Кира Симакова и стекольной компании AIG

editor
By editor
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кир симаков фотовыставка

В пространстве A-house состоялась закрытая выставка архитектурных фотографий авторства Кира Симакова при поддержке ведущего производителя стекла в России – компании AIG.

Выставка «Абсолют Перспективы» включила в себя 13 авторских эксклюзивных фотографий знаковых проектов российского производителя стекла для архитектуры, окон и интерьера AIG. Всего в рамках проекта сделано более 60 снимков.

Фотографии отображают художественное видение автора на внешние ракурсы абсолютно разных зданий Москвы, от бизнес-центров и культурных пространств до элитных жилых комплексов, с акцентом на уникальное стекло и фасады. Фотограф экспериментирует с композицией, перспективой, точкой съемки и светом.

«Все здания очень отличаются и моей задачей было, прежде всего, показать стеклянное покрытие на них. Чтобы объединить фотографии в серию, я постарался сделать некоторое подобие угловатости. Она присутствует на большинстве работ и углы можно заметить даже на, казалось бы, изображениях округлых зданий», – поделился Кир Симаков.

Среди гостей мероприятия были ведущие архитекторы, девелоперы и представители СМИ. Сейчас работы можно увидеть в социальных сетях компании.

Кир Симаков – фотограф, член-корреспондент Российской Академии Художеств, специализирующийся на архитектурной, ландшафтной, портретной и художественной фотографии. Призер международных премий MIFA’2020 и TIFA’2021. В его объективе побывали Михаил Горбачёв, Вуди Аллен, Майя Плисецкая и другие выдающиеся личности. Работы фотографа представлены в галереях России, Франции, Италии, США и выставляются на многих международных выставках: Artexpo New York’2024, Spectrum на Art Basel Miami’2023, Ve/тnice Art fair на Venice Biennale’2022, Shanghai International Art Fair 2020, Red Dot на Art Basel Miami’2019. Работы Кира хранятся в личной коллекции папы Римского в Ватикане (проект «The nine») и в музейно-выставочном комплексе Российской Академии Художеств, членом которой он был выбран в 2023 году.

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