На выставке «JUNWEX Москва» представили модные тренды ювелирного бизнеса

На ВДНХ открылась 20-я юбилейная выставка «JUNWEX Москва». В экспозиции – новые коллекции ювелирных изделий, оборудование и технологии для их производства. В рамках деловой программы: круглые столы, презентации и мастер-классы от экспертов отрасли. Также, по традиции, в рамках выставки проходит Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России».

Выставка «JUNWEX Москва» разместилась в трех павильонах. Павильон №55 – оптовый, в павильоне №57 представлена розничная торговля, а в павильоне №33 — специализированный технологический раздел.

Крупнейшие ювелирные производители со всей России привезли на выставку свои новинки: премиальные коллекции и авторские работы, минималистичные аксессуары и разноцветные камни и бриллианты, обручальные кольца и православные украшения, серьги, подвески, браслеты, мужские и женские часы, а также стильную бижутерию и дизайнерские подарки. Специализированный технологический раздел JUNWEX Tech представит полный спектр товаров и услуг для производства изделий и торговли.

Деловая программа выставки объединяет многочисленные тематические круглые столы, презентации и мастер-классы. Участники обсудят стратегии развития бизнеса в современных реалиях, креативные методы продвижения брендов с помощью нейросетей, модные тренды и микротренды «осень — зима 2024–2025», а также вопросы маркетинга и дизайна.

Для производителей и оптовых покупателей работает Биржа деловых контактов.