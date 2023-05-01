Вспоминая «вальса звук прелестный» или юбилейный XL Бал МГИМО

Бал – всегда волшебство и событие, а юбилейный - вдвойне. 22 апреля в Культурном центре Московского государственного института международных отношений (МГИМО) состоялся без преувеличения волшебный праздник весны и дружбы - XL Бал МГИМО.

Почему же, по словам организаторов, эта традиция жила, живет и будет жить, объединяя студентов, выпускников и друзей МГИМО вопреки плотным графикам, обстоятельствам и расстояниям? Наверное, потому, что в атмосферу тепла, дружбы и красоты хочется возвращаться снова и снова, хотя бы ненадолго замедлив вечную спешку…

Вспоминая изысканный фокстрот, жизнерадостную французскую кадриль, веселый котильон с розой («корзиночный» вальс), солнечные латиноамериканские ритмы румбы, самбы и ча-ча-ча, хочется «заговорить» на универсальном языке танца, открывая для себя новые страницы истории и культуры мира. Интересно отметить, что в мероприятии приняли участие студенты и почетные гости из разных стран, неравнодушные к танцевальному искусству и классическим бальным традициям.

Весенний праздник участникам и гостям бала подарили: руководитель студии бального танца Культурного центра МГИМО и распорядитель Бала Татьяна Николаевна Докукина, Дмитрий Владимирович Федин, Елизавета Алексеевна Гузнова и Иван Денисович Брежнев. Добрую традицию одного из ведущих российских ВУЗов поддержали почетные гости вечера: проректор МГИМО по социальной работе и международным связям Станислав Игоревич Суровцев (по видеосвязи); Анастасия Игоревна Бахтина - основатель Школы этикета Анастасии Бахтиной; советник посольства Гвинейской Республики в Российской Федерации Аллассори Санкон (Allassory SANKON); заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Габоне Иван Александрович Тищенко, а также преподаватель МГИМО Надежда Константиновна Беляева (кафедра международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева).

Затихает «вальса звук прелестный», оставляя в душе не только воспоминания о чуде, но и надежду на то, что вскоре оно случится вновь благодаря многим талантливым и щедрым душой людям. Познакомиться с историей балов МГИМО, а также найти актуальные анонсы и программы будущих мероприятий можно на официальной странице в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/mgimoball.

Фото – Антон ВОРОНОВ, Мария ПЕТРЯЕВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.