ИОТ-траектория успеха

Состоялся двухдневный семинар для команды МГИМО при участии ИОТ-университета. Долгосрочная конкурентоспособность вуза и «уникальная сборка» выпускника Университета — такими видят планируемые результаты внедрения индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в МГИМО.

Подходы к внедрению ИОТ, сборке образовательного пространства как гибкого комплекса дисциплин по выбору и проектирование профиля успешного и востребованного выпускника стали темами очного семинара для команды МГИМО в ИОТ-университете. Двухдневной командной работе предшествовала серия вебинаров, где обсуждались стратегические эффекты и принципы ИОТ, особенности образовательной модели и изменение процессов, возможности системы Modeus Lite, внедрение которой планируется в МГИМО в этом году. В команду проекта вошли руководство кампуса, Факультета финансовой экономики, МИЭП-Одинцово, Учебно-методического управления.

ИОТ — это персональный путь студента от поступления до окончания вуза, такая персонализированная учебная программа позволит студенту быть автором собственного успеха, реализовывать потенциал и заниматься тем, что ему действительно нравится, развивать востребованные компетенции. А это — выбор студентами дисциплин из обязательного («ядра») и свободного списков, синхронизация расписаний курсов и проектных групп, возможность обмена ресурсами вузов одного и даже нескольких университетов, единое цифровое пространство. Индивидуализация меняет все: расписание, учебные планы, отбор преподавателей, отношение к студентам, а главное, отношение студентов к университету и своему образованию. Реализовать это можно, если у университета есть ясная цель, сильная команда и высокая плотность смыслов в ней.

Команда МГИМО планирует начать свою первую выборную кампанию в рамках пилотного проекта уже в конце июня.

Как отметила директор Одинцовского кампуса и руководитель проекта «Инновации и цифра в образовании» в рамках программы развития «Приоритет 2030» Елена Козловская, статус МГИМО и место университета в системе высшего образования России определяют потребность вуза во внедрении ИОТ как для решения задач сегодняшнего дня, так и ответа на вызовы будущего. «Наши выпускники независимо от изменений внешней среды должны самореализоваться. Это вопрос долгосрочной конкурентоспособности и вуза, и наших выпускников. Стране нужны осознанные студенты, которые станут успешными профессионалами, а значит и вузам пора перейти от контроля посещаемости к управлению вовлеченностью», — сказала она.

Ставя перед собой стратегические задачи, команда оценила потенциал вклада ИОТ в повышение конкурентоспособности вуза и выпускников, влияние на качество и содержание программ факультетов, развитие преподавателей и управленческой команды университета, рост рейтинга МГИМО.

Участники семинара ставили перед собой вопросы: насколько преподаватели готовы к изменениям, возрастающим требованиям к количеству и качеству образовательного контента; насколько «гибка» наша гибкость; готовы ли мы перейти от «образовательной трубы» к ИОТ, работать с сопротивлением новому? При этом логика ИОТ, как отметили участники, с ее акцентом на проектной работе и возможностях создания динамических групп должна позитивно отразиться на создании и укреплении горизонтальных взаимосвязей за пределами академических групп, а именно особая сила университетского сообщества всегда отличала МГИМО.

На примерах уже работающих в логике ИОТ вузов известно, что популярные курсы студенты выбирают в считанные секунды, а команды развития тратят на это часы дискуссий для проработки стратегии — какие и кому курсы предлагать, как определить правила кампаний, как организовать работу с преподавателями и синхронизацию расписаний экспертов.

Заместитель директора Одинцовского кампуса, руководитель подпроекта Лариса Притчина считает важным результатом семинара, что в процессе освоения логики ИОТ в тренинговом формате и работы над оценкой рисков меняется взгляд на процесс обучения: «Стереотипы, которых мы не замечаем в постоянной рутине, становятся явными, и понятно, в какую сторону стоит меняться. Можно назвать это образовательным творчеством».

Заместитель декана Факультета финансовой экономики Юлия Дворникова отметила, что ведущие семинара не давали варианты шаблонных решений: «Мы примеряли на себя, что мы планируем, и как это может получиться — буквально прорабатывали свой путь, ту самую особую траекторию, которая будет успешна для нашего университета».

Генеральный директор ИОТ-университета Павел Музыка считает, что затраты сил и времени каждого вуза на проработку деталей стратегии оправданы — время, потраченное сейчас на достижения взаимопонимания в команде развития университета, вернется качественно проведенными выборными кампаниями и синергией усилий команды по мотивации преподавателей и студентов своих вузов уже на этапе реализации стратегии.

«ИОТ невозможно ввести директивно, это системные изменения, основанные не только на цифровых решениях, которые уже есть и активно используются университетами России, но изменения прежде всего стратегического подхода к работе с преподавателями, студентами, научными и индустриальными партнерами. Меняться непросто, но крайне интересно, для таких заинтересованных команд современных университетов мы, например, предлагаем формат освоения принципов ИОТ через программу Modeus Lite, который презентовали на ИОТ-конференции в 2022 году. И теперь каждый вуз может выбрать индивидуальный путь присоединения к платформе, опираясь на свои возможности и продвигаясь к решению задачи в своем темпе», — отметил Музыка.

В рамках реализации институционального проекта «Инновации и цифра в образовании» программы развития «Приоритет 2030», которым руководит директор Одинцовского кампуса МГИМО Е.А.Козловская, с 2022 реализуется подпроект «Внедрение индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) и цифровых компетенций». Пилот подпроекта стартовал на Факультете финансовой экономики для образовательных программ бакалавриата «Информационные технологии в международном бизнесе» и «Финансовая экономика и финансовые технологии».

Развитие подпроекта ИОТ включает расширение пула участников — подключаются образовательные программы бакалавриата МИЭП «Мировая экономика и инновации» и «Международный бизнес и управление инновациями». Руководит подпроектом заместитель директора, заведующая кафедрой математических методов и бизнес-информатики Л.С. Притчина.

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