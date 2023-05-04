Завершился VIII сезон международной олимпиады «Траектория будущего». Школьники и студенты из 87 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья соревновались в IT-дисциплинах, таких как: программирование, креативные технологии, цифровые коммуникации и российские операционные системы.

Итоги олимпиады были подведены на церемонии закрытия. Всего в соревновании приняли участие 23 260 школьников и студентов из более 2,5 тыс. образовательных учреждений России и стран ближнего зарубежья. В оргкомитет поступило 40 963 заявки в разных номинациях.

Победители и призёры олимпиады получили уникальную возможность пройти стажировку в крупнейших российских IT-компаниях, таких как: Сбер, VK, ГК Astra Linux, Базальт СПО, РЕД СОФТ, Московская торгово-промышленная палата и VR Concept.

«Олимпиада «Траектория будущего» выявляет молодые таланты со всей России», — говорит основатель олимпиады и директор Ассоциации специалистов по сертификации Светлана Морохова, — «Мы соединяем талантливых ребят с ведущими компаниями IT-отрасли, помогая студентам и работодателям обрести друг друга. Можно сказать, мы вовлекаем бизнес и российских вендоров в диалог с образованием, создаем им возможность задать уровень требующихся бизнесу IT-компетенций и найти самых одарённых ребят».

Олимпиада была организована как бизнес-ориентированное соревнование, построенное по принципу IT-инкубатора: участники знакомились с российским программным обеспечением, с ведущими работодателями IT-сферы и в рамках олимпиадных испытаний решали реальные задачи бизнеса.

Полуфинал и финал олимпиады были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов.

В церемонии приняли участие партнеры олимпиады: Сбер, VK, IThub, ГК Astra Linux, Базальт СПО, РЕД СОФТ, VR Concept, РОББО, представители Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов, эксперты номинаций и представители бизнеса, делегации из образовательных организаций общего, среднего и высшего образования из 26 регионов РФ и Республики Беларусь, победители и призёры номинаций.

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