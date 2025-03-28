ВТБ поддерживает «Премию Художественного театра»

28 марта на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова при поддержке ВТБ состоялась третья церемония награждения лауреатов премии Художественного театра. Премия поддерживает молодых деятелей искусства до 35 лет. В качестве награды от ВТБ все лауреаты получат индивидуальное банковское обслуживание Private Banking.

«ВТБ много лет поддерживает театральное искусство, и нам особенно интересно участвовать в проектах, которые позволяют реализоваться молодым талантам и помогают раскрывать их потенциал. В этом году в шорт-лист премии вошли 24 номинанта — они только начинают свой творческий путь, но уже создали яркие, запоминающиеся работы. Победа для них может стать ресурсом для воплощения нестандартных замыслов и важным шагом творческой биографии», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.



Премия включает девять номинаций: семь тематических – «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка» и две специальные – «Без комментариев» и «Зачет». Шорт-листы формируются экспертным советом в каждой категории, победителей выбирает жюри практиков по разным направлениям. Лауреаты получают дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитой художницы Серебряного века Анны Голубкиной.



ВТБ и МХТ имени А.П. Чехова связывает многолетнее партнерство. За последние годы при поддержке банка состоялось множество премьер, в их числе «Как вам это понравится?», «Маскарад с закрытыми глазами», «9 ряд, 10,11 место», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «8 разгневанных женщин». Ярким событием этого года станет мультимедийный проект «Жил.Был.Дом», основанный на историях реальных людей.