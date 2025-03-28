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Домой366INFO.RUВТБ поддерживает «Премию Художественного театра»

ВТБ поддерживает «Премию Художественного театра»

editor
By editor
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28 марта на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова при поддержке ВТБ состоялась третья церемония награждения лауреатов премии Художественного театра. Премия поддерживает молодых деятелей искусства до 35 лет. В качестве награды от ВТБ все лауреаты получат индивидуальное банковское обслуживание Private Banking.

«ВТБ много лет поддерживает театральное искусство, и нам особенно интересно участвовать в проектах, которые позволяют реализоваться молодым талантам и помогают раскрывать их потенциал. В этом году в шорт-лист премии вошли 24 номинанта — они только начинают свой творческий путь, но уже создали яркие, запоминающиеся работы. Победа для них может стать ресурсом для воплощения нестандартных замыслов и важным шагом творческой биографии», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
 
Премия включает девять номинаций: семь тематических – «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка» и две специальные – «Без комментариев» и «Зачет». Шорт-листы формируются экспертным советом в каждой категории, победителей выбирает жюри практиков по разным направлениям. Лауреаты получают дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитой художницы Серебряного века Анны Голубкиной.
 
ВТБ и МХТ имени А.П. Чехова связывает многолетнее партнерство. За последние годы при поддержке банка состоялось множество премьер, в их числе «Как вам это понравится?», «Маскарад с закрытыми глазами», «9 ряд, 10,11 место», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «8 разгневанных женщин». Ярким событием этого года станет мультимедийный проект «Жил.Был.Дом», основанный на историях реальных людей.

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