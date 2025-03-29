В рамках форума «Мир БРИКС: Инвестиции и налоги для бизнеса» состоялось знаковое событие — подписание соглашения о сотрудничестве между фондом поддержки социально-культурных инициатив «Русское наследие» и международным консорциумом БРИКС.

Эта инициатива направлена на углубление взаимных связей в различных сферах, включая бизнес-инициативы и культурные проекты, что подчеркивает важность интеграции усилий для достижения общей цели — устойчивого развития и процветания стран-членов.

Соглашение подразумевает разработку и реализацию совместных проектов, а также организацию форумов, семинаров и выставок как в России, так и за ее пределами. Особое внимание будет уделено взаимодействию с экспертным сообществом, что позволит улучшить качество проектных инициатив и обеспечить доступ к ресурсам, необходимым для их успешного воплощения. Ожидается не только рост числа реализуемых проектов, но и их масштабирование за счет обмена опытом между странами.

В ходе обсуждения вопросов устойчивого развития стран БРИКС, директор фонда «Русское наследие» Владимир Хмелев выразил уверенность в положительном влиянии подписанных соглашений, подчеркивая важность формирования устойчивых партнерских отношений для расширения возможностей сотрудничества.

«У нас действительно много общего, и я уверен, что впереди нас ждут грандиозные планы, которые принесут пользу как нашей стране, так и странам наших партнеров. Наша задача — создать такие условия, чтобы каждое подписанное соглашение работало на реальный результат», — отметил В. Хмелев.

Елена Галибина акцентировала внимание на том, что устойчивое развитие БРИКС в 2025 году возможно лишь через тесное сотрудничество и совместную реализацию прорывных проектов. Она указала на необходимость эффективного использования ресурсов на взаимовыгодной основе в рамках стратегического партнерства.

«Ключевую роль в этом процессе начинает играть консорциум БРИКС, который укрепляет партнерство через совместные инвестиции в технологии и решение проблем предпринимательского сообщества в условиях глобальных вызовов. Наш девиз «Совместные цели, общие усилия, единое будущее» отражает суть нашего объединения. Как говорил Циолковский: «Золотой век наступит, когда люди научатся объединяться». БРИКС – это путь к устойчивому миру и новой модели отношений в многополярном мире», — подчеркнула Галибина.

В ходе дискуссий обсуждались перспективы привлечения инвестиций из России на международные рынки и вопросы оптимизации налоговых систем, способствующих развитию бизнес-инициатив. «Мир меняется, и сотрудничество становится ключевым фактором для успеха. Мы должны работать вместе, обмениваться опытом и расширять горизонты, чтобы наши сообщества могли процветать», – отметил Любарто Сартойо Санвирья, президент Альянса деловых структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии (B2BASEAN), член Global Diaspora Indonesia, член Правления Общества дружбы России и Индонезии «Новое направление с новыми возможностями (АСЕАН и Индонезия)»

Почетными гостями форума стали: Александр Порфирьевич Торшин, председатель Совета директоров Евразийского рейтингового агентства, заслуженный юрист Российской Федерации; Владимир Андреевич Гамза, член Правления ТПП РФ, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России; Нгуен Май Хонг, директор V-exim Solutions, представитель COSTAS Ассоциации науки и технологий и стартапов Вьетнама, партнер Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN.

Форум «Мир БРИКС» стал значимой платформой для обсуждения актуальных вопросов бизнеса и экономического сотрудничества, открывая новые возможности для взаимодействия на международных рынках. В условиях глобальной экономической нестабильности такие инициативы, как «Русское наследие» и БРИКС, представляют собой перспективы для устойчивого развития и надежности бизнесов на международной арене.

Растущий интерес к сотрудничеству свидетельствует о том, что страны начинают более активно сосредотачиваться на совместных проектах. Это взаимодействие сможет способствовать экономическому росту и социальной стабильности. Подписание данного соглашения является важным шагом к активному сотрудничеству, которое, по мнению экспертов, приведет к долгосрочным результатам и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в условиях глобальных изменений.

В рамках форума, также были подписаны соглашения о сотрудничестве с организациями B2BASEAN и AFRECULTURE. Эти шаги укрепляют связи между странами и организациями, содействуя достижению общей цели — созданию устойчивой и взаимовыгодной бизнес-среды на международной арене.