В больницах – партнерах банка по благотворительной программе ВТБ «Мир без слез» в эти дни стартовала новогодняя акция «Я – молодец». В рамках акции, юные пациенты могут написать письма Деду Морозу и поделиться с ним самыми важными для себя достижениями за 2023 год. ВТБ традиционно передаст письма сказочному герою и в канун Нового года и доставит от него подарки.

«В рамках программы «Мир без слез» мы стремимся не только помогать медикам в их непростом труде, но и делать хоть чуточку счастливее их пациентов – во время лечения это особенно важно. В прошлом году мы предложили ребятам написать Деду Морозу и помогли переслать ему почти три тысячи писем от детей со всей России. В этом году надеемся на не меньшую вовлеченность врачей и их маленьких подопечных в работу новогодней почты ВТБ», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Первый почтовый ящик установлен в больнице им. Г.Н. Сперанского в Москве, партнере программы «Мир без слез» на протяжении 12 лет. Акция «Я – молодец» одновременно стартует в больницах-партнерах в Ангарске, Астрахани, Валуйках Белгородской области, Курчатове Курской области, Кызыле, Моздоке, Омске, Санкт-Петербурге, Севастополе и Перми.

Новогодняя почта ВТБ проработает два месяца. Под Новый год все участники акции получат подарки, развивающие их увлечения. А вместе с роботом Айтишей дети смогут в игровой форме получить базовые знания по финансовой грамотности. Но это еще не все. Автор каждого письма получит приглашение в онлайн-сообщество единомышленников во главе со знаменитым специалистом. Это будут спортсмен, музыкант, продюсер и блогер. Лидеры сообщества проведут для участников акции онлайн мастер-класс, на котором поделятся секретами мастерства и расскажут, как стать профессионалом в своем деле.

«Акция помогает детишкам почувствовать себя неоторванными от обычной жизни. Они с гордостью делятся в письмах своими заслугами, которые считают выдающимися в этом году. Пусть это будет отличная оценка, хорошее поведение или выздоровление – каждое достижение делает ребенка счастливее», – сказал главный врач больницы Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков.

Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ

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