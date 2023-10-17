В Измайловском парке культуры и отдыха в Москве прошел Осенний благотворительный забег «Спорт во благо». В забегах приняло участие 958 человек. Участники смогли пробежать дистанции от 500 м до 21,1 км. Победителем полумарафона среди женщин стала Полина Данюк, среди мужчин победу одержал Илья Жиличев. Общими усилиями участники собрали более 2 500 000 рублей в благотворительный фонд «Синдром любви» на спортивные группы по футболу для людей с синдромом Дауна.

Среди тех, кто бежал в поддержку людей с дополнительной хромосомой, были и профессиональные спортсмены, и новички, и корпоративные команды, и семьи с детьми, и люди с синдромом Дауна. Мероприятия проекта «Спорт во благо» уже успели обрести известность, и зарекомендовали себя для участников с любым уровнем подготовки.

В забеге также приняли участие профессиональная бегунья Юлия Конякина, она выиграла забег на дистанцию 10 км, и российский спортсмен, участник соревнований по марафонскому бегу Юрий Чечун. А разминки провел сенегальский футболист, игрок московского «Динамо» Алиун Бальде.

Во время забега на сцену с номером также вышли жонглеры гирями, тренер сборной России по жонглированию гирями, 19-кратная чемпионка России, 6-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы Оксана Никифор, и чемпион и многократный призёр чемпионатов и кубков России, призер Кубка мира Александр Семёнов.

На забеге было представлено несколько видов дистанций. Взрослые могли выбрать дистанции 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Детям и подросткам предлагалось преодолеть на выбор 50 м, 500 м, 1, 2 или 5 км. Спортивную часть мероприятия открыла дистанция 50 м для самых юных участников, которым было от 0 до 5 лет.

В рамках забега 50 детей с синдромом Дауна приняли участие в «НЕособенном старте»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников 6-18 лет. Слоты для всех участников с синдромом Дауна были оплачены фондом Владимира Потанина.

Стас Богданов, атлет с синдромом Дауна, наравне с обычными спортсменами пробежал 10-километровку. Вместе с ним в качестве сопровождающего бежал атлеты во благо Кирилл Пудеев. Сразу после преодоления дистанции Стас рассказал о своих впечатлениях: «Шел дождь, но я все равно пробежал свою дистанцию с удовольствием! Обожаю забеги «Спорт во благо»!» Еще один спортсмен с синдромом Дауна, Умед Мамадкулов, который стал неделей ранее первым человеком с синдромом Дауна, покорившим триатлон, пробежал 5 км. Компанию ему составили атлеты Люся Богданова, Михаил Нарцисов и Лена Зеленкова.

Помимо личных дистанций состоялись корпоративный и костюмированный забеги. Среди участников были дракон, Человек-Паук, пират, животные самых различных видов, персонажи из всеми любимых сказок и многие другие.

А еще во время награждения победитель дистанции на 5 км, Александр Сафонов, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Екатерине. Счастливая Екатерина сказала «Да!»

Всего в детских забегах приняло участие 209 человек. Короткие дистанции – 500 м и 1000 м – пробежали дети до 13 лет включительно. Взрослые бегуны разыграли первенства в более длинных дистанциях на 2, 5, 10 и 21,1 км. Победителем полумарафонской дистанции среди женщин стала Полина Данюк. Она показала результат 1:32:08. Среди мужчин победителем стал Илья Жиличев, он преодолел 21,1 км за 1:22:07.

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