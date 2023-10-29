Фонд Потанина подвел итоги межпрограммного конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма». Поддержку получат 56 проектов в 26 регионах России.

В конкурсе могли принять участие победители всех программ Фонда со своими личными инициативами, направленными на развитие культуры благотворительности и содействие решению социально значимых задач.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «В фокусе конкурса “Практики личной филантропии и альтруизма” – личные проекты участников сообщества Фонда. Такой формат позволяет нам поддержать активных и неравнодушных людей в их стремлении работать на общественное благо, а также усилить эффект от других программ Фонда. Мы видим, что количество заявок, поданных в этом году, увеличилось по сравнению с 2022 годом – с 155 до 254. Это значит, что конкурс не теряет своей актуальности, и наши грантополучатели стремятся внести свой вклад в решение социально значимых задач».

Разнообразна специфика проектных решений, представленных на конкурс. Формат «личной практики» позволяет победителям конкурса экспериментировать и выбирать направления, значимые для них самих и местного сообщества. Фитнес, национальные танцы, театральные постановки, курсы по развитию профессиональных навыков, кулинарные мастер-классы и другие мероприятия будут организованы для различных социально уязвимых групп людей при поддержке Фонда.

Большинство победителей – 30 – ранее получали поддержку или входили в состав команд организаций-победителей конкурсов программы «Эффективная филантропия». При этом около трети заявителей, принявших участие в конкурсе, – это выпускники Стипендиальной программы Владимира Потанина.

Стоит отметить широкий региональный охват конкурса – от Калининграда до Иркутска. Важно, что поддержанные инициативы будут реализованы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, в том числе в селах и поселках.

Общий грантовый фонд поддержки победителей составит 24 922 289 рублей. Размер одного пожертвования – до 500 000 рублей. Срок реализации проектов – до 12 месяцев.

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