В Москве прошли концерты Агитбригад «Русского Радио»

В Москве прошли два концерта Агитбригад «Русского Радио». Звезды выступили перед военными – пациентами ЦВКГ им. П.В. Мандрыка МО РФ и ЦВКГ им. А.А. Вишневского, а также перед персоналом медицинских учреждений.

В концертах Агитбригад приняли участие Лариса Долина, группа SOPRANO и Елена Максимова. Мероприятия прошли при поддержке русского музыкального телеканала RU.TV.

Вот уже более 30 концертов прошло в рамках Всероссийского патриотического марафона, учрежденного радиостанцией. Выступления Агитбригад – всегда очень трепетные и эмоциональные, наполненные необыкновенной энергетикой. Об этом говорят и сами артисты, и зрители – военные в мобилизационных пунктах, воинских частях и госпиталях, в поддержку которых был создан этот уникальный марафон. Все исполнители стремятся подарить бойцам свою любовь и бесконечные слова благодарности за их самоотверженность и смелость.

На этот раз два столичных концерта состоялись в военных клинических госпиталях, где проходят лечение бойцы, побывавшие на передовой.

«Я всегда испытываю щемящую боль, когда выхожу на сцену и пою перед бойцами, теми, кто потерял части тела, проходит лечение, – поделилась эмоциями от выступления Лариса Долина. – Такие концерты – это психологическая поддержка для них. Я видела живые глаза, и понимала, что не напрасно приехала сюда. Я увидела замечательный искренний прием тех, кто в первых рядах, кто воевал в зоне СВО. Для них эти встречи очень важны сейчас, в период восстановления. И наша цель – показать, что мы за них болеем и переживаем, и наши сердца вместе с ними».

Примечательно, что на Агитбригады «Русского Радио» их создателей вдохновил пример легендарных артистов XX века, таких как Леонид Утесов, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, которые бесстрашно отправлялись на линию соприкосновения, чтобы спеть для советских бойцов. Также это сейчас делают и артисты Агитбригад.