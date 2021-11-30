Вячеслав Зайцев назвал Анику Керимову лучшим дизайнером России

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В Москве прошло вручение премии Славы Зайцева FASHION AND BEAUTY AWARDS. Лучших из лучших легендарный модельер, который в последнее время редко выходит в свет, награждал лично. Победу в номинации «Дизайнер года в сегменте luxury» одержала известный дизайнер Аника Керимова.

Аника Керимова и Вячеслав Зайцев

— Вячеславом Михайловичем я восхищаюсь давно, — говорит Аника. – В своей профессии состоялась благодаря ему. Всегда старалась брать с него пример. Когда я только начала делать первые шаги в мире моды, Вячеслав Михайлович мне сказал: «Аника, если ты хочешь добиться успеха — нужно работать 24 часа в сутки и никогда не расслабляться». Я эти слова запомнила на всю жизнь. Мне очень приятно, что сегодня он оценил мои заслуги по достоинству. Для меня эта награда очень важна.

В последнее время ходили разговоры о проблемах со здоровьем у Зайцева. Впрочем, Аника отметила: на премии он держался молодцом.

— Вячеслав Михайлович был очень доволен организацией своей премии, — говорит Аника. – Он так и сказал мне: «Я в восторге от сегодняшнего вечера!» Поговорили мы и о моде. Вячеслав Михайлович останавливаться на достигнутом не собирается. Я очень счастлива, что он сейчас находится в здравии и бодром расположении духа. Зайцев чувствует в себе силы вновь творить и удивлять. Сейчас он работает над созданием новой коллекцией одежды, в которой будут представлены женские костюмы-тройки из твида.

— Я в свою очередь пригласила Вячеслава Михайловича на открытие филиала своего Дома Моды на Рублевке, которое пройдет в середине декабря, — продолжает Керимова. — В этот вечер мы представим новую коллекцию одежды, над которой работали больше года. Я очень надеюсь, что она понравится не только нашим клиентам, но и Вячеславу Михайловичу.

Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров России. В ее одежде можно увидеть известных политиков, актеров и звезд шоубизнеса. Среди них – Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Наташа Королева, Лера Кудрявцева и другие. Нынешним летом певица Азиза выходила замуж в платье от Аники.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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