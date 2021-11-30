На ВДНХ стартует новый цикл по детской журналистике

В преддверии Нового года и Рождества Центр «Слово» на ВДНХ объявляет о старте нового цикла Детской школы журналистики. С 5 декабря за три занятия юные участники создадут своими руками рождественский журнал.

Новый цикл по детской журналистике, который стартует в Центре «Слово» 5 декабря, рассчитан на детей от десяти лет.

Юные гости Центра славянской письменности на ВДНХ придумают дизайн будущего издания, разработают обложку и наполнение. Журнал станет приятным подарком для близких и друзей. В ходе цикла участники научатся видеть сказочное в обыденных вещах и рассказывать о своих открытиях.

5 декабря состоится первое занятие под названием «Надеваем волшебные очки». Ребята будут говорить и писать о чудесах. А еще сделают макет бумажного журнала и сверстают свой первый материал — историю о чуде.

12 декабря на занятии «Волшебная ниточка» юные журналисты будут иллюстрировать, рисовать заголовки и делать бумажные кармашки для секретов.

На заключительной встрече цикла, которая состоится 19 декабря, каждый напишет письмо самому себе, в котором поделится планами и мечтами, оформит обложку рождественского журнала.

Подробности на сайте Центра «Слово».

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