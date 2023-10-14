Князь Павел Петрович Вяземский — российский дипломат, сенатор, литератор из рода Вяземских. Владелец подмосковной усадьбы Остафьево.
Родился 2 (14) июня 1820, Варшава — умер 29 июня (11 июля) 1888, Санкт-Петербург.
Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023
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