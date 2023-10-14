Сергей Николаевич Андрияка – Народный художник России, действительный член Российской Академии художеств.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023

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