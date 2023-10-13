В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки открылась выставка «Воспитание вкуса. Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское». На выставке представлено более 150 предметов, преимущественно входивших в состав собрания князей Юсуповых: живопись, графика, скульптура, мебель, осветительные приборы, посуда, пушки, книги и др. Большую часть выставки составляют экспонаты из фондов «Архангельского», также посетители смогут увидеть отдельные предметы из коллекций князя П.П. Вяземского (усадьба Остафьево), графа С.С. Уварова (Поречье) и князей Голицыных (Никольское-Урюпино). Некоторые предметы, представленные в залах академии, экспонируются впервые.

Экспозиция отражает присущий эпохе интерес к античности, творчеству мастеров Возрождения, искусству Китая и Японии. В отдельном зале посетители смогут увидеть не только образцы китайской и японской керамики, китайского текстиля, но и европейские изделия из фарфора и фаянса – подражания китайским образцам.

Тема «воспитания вкуса» дала возможность представить на равных предметы разных типов, стран происхождения, стилей и художественного уровня. В круг авторов вошли как знаменитые и хорошо известные художники и скульпторы (Юбер Робер, Джузеппе Валериани, Джованни Вольпато, Федор Алексеев, Франческо Тревизани, Эмилио Сантарелли), так и анонимные крепостные мастера и кадеты – учащиеся военно-учебных заведений.

На выставке представлены несколько штудий много работавшего в Москве с князем Н.Б. Юсуповым французского художника Никола де Куртейля; примеры учебных рисунков и фортификационных чертежей, исполненных кадетами Сухопутного шляхетного кадетского корпуса в период, когда им руководил князь Б.Г. Юсупов, отец Н.Б. Юсупова; стол-пюпитр и настольная лампа-торшер.

Уникальный экспонат – копия в натуральную величину с монументальной картины Рафаэля «Снятие с креста», выполненная неизвестным художником в технике рисунка итальянским карандашом на отдельных листах бумаги, возможно, для последующего создания копии маслом на холсте. На выставке эти листы впервые будут соединены в цельную композицию.

Вниманию посетителей представлены несколько пересекающихся смысловых линий, тесно связанных с процессом движения знаний и идей в сфере искусства. Не претендуя на полноту отражения темы, они касаются таких проблем, как собирательство, подражание, обучение, трансграничный и межсословный трансфер, и призваны создать эскизный, но тем не менее цельный образ художественного канона и связанного с ним эстетического пространства эпохи.

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