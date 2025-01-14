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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел финальный трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

editor
By editor
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Кинопрокатная компания «Наше кино» представила финальный трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев появится на больших экранах 30 января 2025 года. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино». 

В центре сюжета ученики волшебной школы, которые готовят свое торжественное выступление ко Дню леса. У каждого из героев новой части фильма есть своя мечта: Элен хочет стать известным блогером, Сайлас влюблен в Элен и всеми возможными способами пытается привлечь ее внимание, а мысли Иды сосредоточены на спасении леса от угрожающей ему вырубки.

В это же время Элен пытается наладить контакт со своим новым говорящим питомцем – котом Караяном. Сайлас тоже только знакомится со своим волшебным приятелем – застенчивым крокодилом Риком. Вместе им предстоит многому научиться друг у друга и стать настоящими друзьями.

Третья часть приключенческой саги об учениках магической школы и их волшебных говорящих животных снята по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр. Серия книг немецкого автора по сей день остается одной из самых популярных детских фэнтези-франшиз в Германии и точно влюбит в себя поклонников «Гарри Поттера». 

В новом фильме дети стали старше, а животные взяли на себя роль проводников, чтобы помочь своим хозяевам наладить отношения друг с другом. Историю о дружбе и любви с долей доброго юмора и иронии точно оценят поклонники фильма «Гарфилд», а элементы фэнтези в фильме увлекут в новый магический мир фанатов франшизы «Ночь в музее». 

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