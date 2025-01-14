Вышел финальный трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила финальный трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев появится на больших экранах 30 января 2025 года. Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета ученики волшебной школы, которые готовят свое торжественное выступление ко Дню леса. У каждого из героев новой части фильма есть своя мечта: Элен хочет стать известным блогером, Сайлас влюблен в Элен и всеми возможными способами пытается привлечь ее внимание, а мысли Иды сосредоточены на спасении леса от угрожающей ему вырубки.

В это же время Элен пытается наладить контакт со своим новым говорящим питомцем – котом Караяном. Сайлас тоже только знакомится со своим волшебным приятелем – застенчивым крокодилом Риком. Вместе им предстоит многому научиться друг у друга и стать настоящими друзьями.

Третья часть приключенческой саги об учениках магической школы и их волшебных говорящих животных снята по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр. Серия книг немецкого автора по сей день остается одной из самых популярных детских фэнтези-франшиз в Германии и точно влюбит в себя поклонников «Гарри Поттера».

В новом фильме дети стали старше, а животные взяли на себя роль проводников, чтобы помочь своим хозяевам наладить отношения друг с другом. Историю о дружбе и любви с долей доброго юмора и иронии точно оценят поклонники фильма «Гарфилд», а элементы фэнтези в фильме увлекут в новый магический мир фанатов франшизы «Ночь в музее».