Скетчком «Демис и Марина» стартует на ТНТ

Главные звезды сериала – популярные комики Демис Карибидис и Марина Кравец.

«Уверен, что народ по достоинству оценит наш сериал, так как в нем есть именно то, что зритель любит видеть в нашем исполнении, но уже на другом уровне. В нашем скетчкоме юмор непрямой и не в лоб, в некоторых моментах придется даже подумать. Я считаю, что всё, что прекрасно художественно, имеет долю подлинности – это и про наш сериал в том числе. И я уверен, что этот проект ждет успех, поскольку в нем прослеживается наш актерский рост», – говорит автор и продюсер Демис Карибидис.

«Проект «Демис и Марина» априори встает в перечень моих любимых! С Демисом мы создали на сцене Comedy Club множество образов, сыграли огромное количество миниатюр, которые успели полюбить зрители, что для нас очень ценно. Кроме того, мы просто давно дружим, общаемся семьями, наши дети любят играть вместе. Когда работа и жизнь сочетаются так органично — это большое счастье! Собственно, это же отражено и в нашем сериале, который, надеюсь, люди посмотрят с большим удовольствием на канале ТНТ! Отдельная благодарность всем, кто создавал этот скетчком и, конечно, нашему «рулевому» — режиссеру Саше Абдуллаеву! Всем приятного просмотра и отличного настроения!», – делится актриса Марина Кравец.

«Демис и Марина» – это не просто набор изолированных скетчей, это более сложная гибридная форма, в которой скетчи вплетены в общее повествование, поэтому и взгляд на них должен быть глобальнее. Спасибо главным героям Демису и Марине за, скажем так, опору в режиссерской работе, потому что еще из названия было понятно, вокруг кого нужно выстраивать повествование, на что опираться в создании мира сериала и в принятии всех творческих решений. Демис и Марина в нашем скетчкоме – это не совсем Демис и Марина в жизни, очевидно, это их медийные образы, но при этом экранные персонажи безусловно подпитываются их личностями», — комментирует режисер Саша Абдуллаев.