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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Скетчком «Демис и Марина» стартует на ТНТ

editor
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Демис Карибидис, Саша Абдуллаев и Марина Кравец
Демис Карибидис, Саша Абдуллаев и Марина Кравец. Фото © пресс-служба ТНТ

Главные звезды сериала – популярные комики Демис Карибидис и Марина Кравец.

«Уверен, что народ по достоинству оценит наш сериал, так как в нем есть именно то, что зритель любит видеть в нашем исполнении, но уже на другом уровне. В нашем скетчкоме юмор непрямой и не в лоб, в некоторых моментах придется даже подумать. Я считаю, что всё, что прекрасно художественно, имеет долю подлинности – это и про наш сериал в том числе. И я уверен, что этот проект ждет успех, поскольку в нем прослеживается наш актерский рост», – говорит автор и продюсер Демис Карибидис.

«Проект «Демис и Марина» априори встает в перечень моих любимых! С Демисом мы создали на сцене Comedy Club множество образов, сыграли огромное количество миниатюр, которые успели полюбить зрители, что для нас очень ценно. Кроме того, мы просто давно дружим, общаемся семьями, наши дети любят играть вместе. Когда работа и жизнь сочетаются так органично — это большое счастье! Собственно, это же отражено и в нашем сериале, который, надеюсь, люди посмотрят с большим удовольствием на канале ТНТ! Отдельная благодарность всем, кто создавал этот скетчком и, конечно, нашему «рулевому» — режиссеру Саше Абдуллаеву! Всем приятного просмотра и отличного настроения!», – делится актриса Марина Кравец.

«Демис и Марина» – это не просто набор изолированных скетчей, это более сложная гибридная форма, в которой скетчи вплетены в общее повествование, поэтому и взгляд на них должен быть глобальнее. Спасибо главным героям Демису и Марине за, скажем так, опору в режиссерской работе, потому что еще из названия было понятно, вокруг кого нужно выстраивать повествование, на что опираться в создании мира сериала и в принятии всех творческих решений. Демис и Марина в нашем скетчкоме – это не совсем Демис и Марина в жизни, очевидно, это их медийные образы, но при этом экранные персонажи безусловно подпитываются их личностями», — комментирует режисер Саша Абдуллаев. 

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