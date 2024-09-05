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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел трейлер приключенческой анимации «Команда монстров»

editor
By editor
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команда монстров мультфильм

В центре сюжета – дружелюбное приведение Элли, которая живет в заброшенном особняке со своим дядей Чемберленом. День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как наводить ужас на людей. Вот только Элли не похожа на других призраков. Вместо того, чтобы проноситься сквозь стены, она предпочитает проходить в дверь, а ещё совершенно не хочет учиться пугать людей, ей нравится быть доброй и обходительной.

У героини есть суперспособности, которых она стесняется. Когда Элли сильно расстраивается, вокруг начинают бить молнии. Однажды такая вспышка неконтролируемых эмоций превращает ее собственный дом в руины, а дядя бесследно исчезает. Чтобы отыскать пропавшего родственника, Элли отправляется в полное опасностей путешествие в город людей.

Вскоре она знакомится с другими монстрами: артистичным вампиром-вегетарианцем Рольфом, девушкой-йети Мартой, которая обожает смотреть телевизионное шоу талантов, а также скромным Франкенштейном Кнарфом, коллекционирующим разные предметы. Вместе героям предстоит преодолеть разногласия и объединить усилия, чтобы помочь Элли и другим монстрам, оказавшимся в беде, а еще решиться на самый безумный шаг – открыться новому, неизведанному им миру.

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