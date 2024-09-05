«В списках не значился»: начались съёмки исторической картины к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Беларуси стартовали съёмки полнометражного исторического фильма «В списках не значился» по одноимённой повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева. Картина режиссёра Сергея Коротаева расскажет о лейтенанте Николае Плужникове – последнем защитнике легендарной Брестской крепости, который сражался с фашистами до последнего вздоха. Одну из главных ролей исполнит художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Проект создаётся «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы.

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком – это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

Владимир Машков, продюсер и актёр фильма:

«Очень рад, что картина, о которой я давно мечтал, «В списках не значился» по повести Бориса Васильева создаётся совместно с замечательной командой профессионалов: продюсером Тимуром Вайнштейном, режиссёром Сергеем Коротаевым и оператором Игорем Гринякиным. Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимает участие в её создании. «В списках не значился» – великое произведение. Вся повесть пропитана жизнью Бориса Васильева, его пониманием жизни. И мы очень точно и внимательно создаём все обстоятельства этой тяжёлой, но крайне важной для духа человека, истории».

Продюсерами картины стали Владимир Машков, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Александр Жаров, Тина Канделаки, Михаил Погосов, Марина Разумова, Борис Ханчалян.

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»:

«В год юбилея Великой Победы мы несомненно будем вспоминать и трагичные моменты начала Великой Отечественной. Подвиг защитников Брестской крепости навечно вошел в историю как пример стойкости, мужества и верности Отчизне. Желаю успехов в производстве всей съёмочной команде, создающей такое важное для нашего народа кино».

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ:

«В следующем году мы отмечаем большой праздник – юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И мы посчитали должным сделать фильм по произведению выдающегося писателя Бориса Васильева, который сам прошёл всю войну и очень тонко описывал события тех страшных лет. Те военные картины, которые мы любим, – «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры» – были сняты по его произведениям. Так вышло, что экранизация повести «В списках не значился» не известна широкой аудитории, хотя это, на мой взгляд, одно из самых сильных произведений о войне. И фильм, съёмки которого сейчас идут в стенах Брестской крепости станет не просто большим событием, а очень важной вехой в создании военно-патриотического кино. Важной особенностью нашего проекта является то, что мы делаем его совместно с Московским театром Олега Табакова и его художественным руководителем Владимиром Машковым, и главные роли в фильме исполнят студенты театральной школы и актёры театра во главе с Владимиром Машковым. Мы благодарны нашим партнёрам – Газпром-Медиа Холдингу, Фонду кино и Правительству Москвы за помощь и поддержку в создании этой картины».

В фильме примут участие молодые актёры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова. Они уже прошли специальную 10-дневную подготовку на базе киностудии «Военфильм» в Калужской области.