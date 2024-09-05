Баста, Ваня Дмитриенко и «Три дня дождя» споют с Никой Жуковой в продолжении «Плаксы»

В Москве завершились съемки второго сезона молодежного хита «Плакса». В продолжении истории Сергея Жукова играет не только Ваня Дмитриенко, исполнивший роль гитариста Никиты, но и его коллеги по сцене — Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа «Три дня дождя».

По сюжету Баста отвечает за музыкальный конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой «Плакса». Известный музыкант и продюсер обращает внимание на талант школьницы и поет с ней дуэтом. «В первую очередь обращаю внимание на личные качества, потом уже на материал и способности, так как психоустойчивость в этой сфере очень важна. Бритни Спирс — яркий тому пример. Никогда не понимал родителей, которые своих неокрепших детей хотят сделать звездами. Моя дочка очень круто поёт, но я не предлагал ей заняться музыкой, она сама захотела. Я не пытаюсь через неё осуществить нереализованные мечты. Просто хочу, чтобы она росла счастливой», — делится Баста.

Если Басту в проект пригласил давний друг — продюсер сериала Сергей Жуков, то на участии рок-группы «Три дня дождя» настояла Ника Жукова. «Камео выбирали по принципу подростковой любви, здесь мне помогала дочь, — признается лидер «Руки Вверх!». — Все говорили мне: «Ну ты-то снимись в своем сериале». А я отвечал, что лучше пригласить героев, о которых сейчас говорят девчонки и мальчишки. И в новых сериях есть разные звезды: от Басты и Дмитрия Шепелева до молодых коллективов, в том числе и «моих фабрикантов»».

Специально для второго сезона записано более 20 музыкальных композиций, на 14 из них снимаются видеоклипы. Ваня Дмитриенко, сыгравший гитариста экранной группы «Плакса» и парня Маши, для нового сезона записал новые песни. «Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее, — считает он. — Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей».

В новых сериях у героя Вани появится конкурент — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар), который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках 30-летний актер, сыгравший Льва, «сбросил» десять лет. «В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: «Ну ты старик», — улыбается Анар. — Да, я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне гораздо больше нравится, какой я сейчас».

По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает Льва (Анар), сына влиятельного бизнесмена, в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди). Обаятельный парень обещает познакомить её с главными звездами страны. Только на деле ее ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.