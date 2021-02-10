Выставка «Академический рисунок в архитектурном образовании открывается в РАХ

Выставка «Академический рисунок в архитектурном образовании: Геннадий Овчаренко (МАРХИ)» открывает собой обширную программу Российской академии художеств «Академический рисунок в образовании», в которой предполагается участие ведущих творческих вузов и художественных училищ России. Инициатива всемерной поддержки великих отечественных традиций академического рисунка, исторически возникшая в Академии художеств в XVIII столетии, исходит от Президента Академии Зураба Константиновича Церетели.

По предложению Отделения искусствознания и художественной критики РАХ мы начинаем серию выставок и публикаций с Московского архитектурного института, где сохранилась академическая традиция творческого образования, сформированная вице-президентом Академии В.И. Баженовым еще в эпоху императрицы Екатерины Великой.

Первая выставка посвящена творчеству лучшего современного мастера архитектурного рисунка, выдающегося педагога, профессора Геннадия Геннадиевича Овчаренко. Он подготовил на основании классических образцов многие поколения архитекторов. Благодаря его таланту рисовальщика и преподавателя его ученики – отечественные зодчие – остаются убежденными сторонниками классического искусства.

В экспозицию вошло более 40 произведений разных лет: пейзажи и портреты, выполненные в технике пастели, сепии, карандашного рисунка, рисунка углем, масляной живописи, несколько образцов учебных рисунков.

Геннадий Геннадьевич Овчаренко родился в 1964 году. Окончил Московский архитектурный институт в 1986 году. Работал архитектором в ЦНИИП Градо. Член Союза Архитекторов, Творческого союза художников Росси, Союза пастелистов. Преподаватель Кафедры «Рисунок» МАРХИ с 1989 года, профессор. Участник многочисленных групповых выставок в залах МАРХИ, ЦДА, ЦДХ (Кузнецкий мост- 20), Персональные выставки прошли в МАРХИ, Музее экслибриса.

Текст подготолен а основе статьи Вице-президента Российской академии художеств Д.О. Швидковского

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