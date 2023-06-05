Выставка «Складки странствий» откроет совместную программу Сергея Хачатурова и галереи JART «Скрипторий визуальных впечатлений», посвященного памяти великого странника по мирам концептуального искусства, защитника униженных и оскорбленных, неприкаянных людей Ильи Кабакова.

7 июня галерея JART представит выставочную программу «Скрипторий визуальных впечатлений», подготовленную совместно с куратором Сергеем Хачатуровым. Программа включит в себя серию из пяти выставочных проектов и многожанровую параллельную программу на разных площадках Москвы, объединенных темами странничества, потерянности в складках времени и истории. Синтез изобразительного и театрального искусства в проекте раскроет многогранность затронутой проблематики. Куратор и галерея не первый год успешно практикуют междисциплинарный подход в создании выставок: к участию в проекте приглашены не только художники, но и актеры, театры и институциональные площадки.

Первая выставка проекта – «Складки странствий» – выстроена вокруг идеи странствий художников разных времен, эпох, жанров и стран. Галерея покажет работы старых мастеров Возрождения и большой круг отечественных художников: от классиков до новых имен современного искусства.

«В мировой культуре темы странствий, скитаний соотносятся с изучением исторической психологии людей, пребывающих в экстремальном, пограничном статусе изгоя, беженца, авантюриста. Странствие, в отличие от путешествия, это испытание себя часто на пределе возможностей. В таком испытании культура, искусство оказываются неоценимыми помощниками. Размышлять на тему странствий, странников и их перипетий в пространстве жизни и искусства зритель будет в обществе художников разных времен и стран, от Рембрандта и Дюрера до стрит-арт-художников, собственно художников и мастеров интермедиального жанра, — рассказывает куратор выставки Сергей Хачатуров. — Странники часто исчезают в складках большой человеческой Истории и разных, связанных с ними маленьких историях. Складки – это и конверт, в котором заключено послание, адресованное скитальцу или написанное им, и тайные уголки мира, в которых герой прячется или спрятан».

Странники в пути (художники проекта): Рембрандт Харменс ван Рейн, Альбрехт Дюрер, Мартин Шонгауэр, Евгения Буравлёва, Даниил Васильев, Дмитрий Гутов, Евгения Дудникова, Владислав Долженков, Максим Корольков, Егор Кошелев, Лёша Кьюджей, Анна Лапшинова, Георгий Литичевский, Антон Мороков, Рамин Нафиков, Егор Плотников, арт-группа «Россия», Татьяна Стрельбицкая, Егор Федоричев.

Владислав Долженков. Весна

Евгения Буравлёва. Вилла «Ротшильд»

Арт-группа «Россия». Пиноккио

Альбрехт Дюрер. Маленькая лошадь

Евгения Дудникова. Закаты

На выставке также будут представлены видео-арт-проект, спродюсированный Сергеем Хачатуровым и выпускниками Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко с участием выпускников театральных вузов Москвы, среди которых Екатерина Воронина, Алексей Ярмущик и Владислав Долженков.

На экранах галереи можно будет увидеть фрагменты спектакля «Илаяли» по роману норвежского классика Кнута Гамсуна «Голод» (режиссер Сергей Тонышев, актерский курс Александра Коручекова Театральной школы Константина Райкина). Спектакль получил гран-при на Московском международном фестивале студенческих спектаклей «Твой шанс».

Второй фильм «Каспар Хаузер, или Леность сердца» вдохновлен личностью и литературным образом странника, фантомного человека Каспара Хаузера, прозванного в эпоху романтизма «Дитя Европы». Роман о его трагической судьбе написал Якоб Вассерман. Главы романа на очной ставке со зрителем будет читать Владислав Долженков. Режиссер – Илья Минин.

К выставке подготовлен каталог-дневник, включающий в себя эстетический опыт странника, в котором разные мимолетности и случайности сгибаются в складках переживания личного времени, вписанного в хронотоп большой истории. Заметки на страницах дневника, стенах галереи, паблик-арт-пространства Art Residence разрисованы художником уличной волны Лёшей Кьюджеем.

Выставка работает с 7 июня по 7 июля 2023 года.

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