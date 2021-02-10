Арт-группа ППСС занимается изобразительным искусством, а также полевыми исследованиями. Это первая масштабная выставка российского художника, писателя, музыкального исполнителя,теоретика искусства Павла Пепперштейна после ретроспективы «Человек как рамка дляландшафта» 2019 года в Музее «Гараж». На выставке будет демонстрироваться новый фильм дуэта «Белый шум», более 50 живописных работ художников, а также графические иллюстрации к сказке «Алиса в стране чудес».

Соня Стереостырски и Павел Пепперштейн на открытии Дома Левитана. Декабрь, 2020 год

«Данный проект группы ППСС (Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски) называется «Видения звёзд». Речь идет об очень насущной проблематике, о той сфере, которая нас всехобъемлет, которая постоянно проникает внутрь нашего тела и сознания. Проникает, преждевсего, через уши, через слуховые аппараты. Иначе говоря, проект посвящён певцам и певицам, причём именно тем, которые оставили мощный след в коллективном сознании и, соответственно, в коллективном бессознательном.Список этих иконических персонажей мы составляли достаточно произвольно, руководствуясь своего рода капризом, но тем не менее этот каприз достаточно симптоматичен. Мы попытались проследить определенный узор, то есть создать экспериментальную планкарту на телеколлективного бессознательного.

Мы включили в этот пантеон как богов интернационального значения, так и местных,локальных божеств. В данном случае мы занимаемся тем, что можно назвать «иконической рефлексией». Мы хотим не просто понять, но и почувствовать, сделать зримыми те образы, которые стоят за определенными звуковыми потоками: потоками текста, связанными с потоками музыки. Игнорировать эту реальность было бы безответственно. Эта реальность подспудно структурирует наше сознание. Неважно, любим мы эту музыку или нет. Любим мы эти песниили нет. Поём мы их с воодушевлением и энтузиазмом, впадая в экстаз, либо наоборот — отворачиваемся от них, затыкаем уши. В любом случае они структурируют деятельность нашего сознания и не только нашего, но и всеобщего сознания, то есть коллективного сознания огромных регионов, а иногда и всей планеты, если речь идет о богах интернационального значения.

Мы живем в период поющих богов. Задача, которую мы себе поставили, представляется нам важной и сложной. Мы взаимодействуем со сферой всеобщего и при этом мы не знаем, каково наше собственноеместо в этой структуре всеобщего, какова наша собственная позиция. Сказать (как иногдаговорят некие представители элитарных кругов или каких-то субкультур), что мы находимся внеэтого, было бы самонадеянно. Это была бы неоправданная гордыня. Мы не находимся нивнутри, ни вне. Мы находимся в стандартной роли воспринимающих, «как все». И тут невозможно не вспомнить песню Аллы Борисовны Пугачёвой «как все, как все, как все, как все я по Земле хожу, хожу…».

Вот именно — как все, как все, как все, как все слушаем песни этихперсонажей, именно тех, которых слушают те самые все-все-все, о которых речь идет вназвании книги «Винни-Пух и все-все-все». Таким образом, медитация на этих персонажей, наэтих певцов и певиц, выводит нас на очень важную мыслеформу ВСЕ. Кто такие ВСЕ? Это вопрос очень-очень непростой, потому что есть неантропоморфныеварианты ВСЕХ: ежи, муравьи, микроорганизмы и так далее. Слушают ли эти существа эти песни? Влияют ли эти песни каким-то образом на существ, находящихся за границами человеческого вида? Ответ — да, конечно. Безусловно, да. Не только лишь гуманоиды трепещут в ответ на эти позывные, но и, конечно же, представители других видов. И, кто знает, возможно, если бы Юрий Лоза не создал песню «Маленький плот», некоторые разновидности муравьедов или броненосцев уже бы не существовали на земной коре.

В данном случае экологическая система обнаруживает некоторое собственное бессознательное, это то, что мыможем назвать «экологическое бессознательное». Ecological subconscious. Именно с этим мысоприкасаемся в рамках данного проекта. Не следует думать, что это всего лишь ирония или насмешка над попкультурой — ничего подобного. Мы сразу хотим резко отмежеваться от подобных прочтений.

Речь идет об исследовательской работе, наполненной любовью, уважением, благодарностью, но итерапевтической осторожностью. Без упомянутой осторожности не следует соприкасаться стакого рода материалами, как волнующие всех «позывные».

В данном случае мыпредпочитаем слово «песни» кодировать выражением «позывные». Эти позывные проникают в уши, сердца, мозги и в другие органы, о которых мы не будем распространяться, и таким образом связывают всех воедино, и тут мы делаем следующий неизбежный шаг. Вслед за понятием ВСЕ возникает гигантское и гораздо более необозримое понятие ВСЁ. Стоит лишь коснуться ВСЕХ, сразу же перед нами разверзается ВСЁ. Данный проект — это попытка медитировать на отношения между этими двумя понятиями — ВСЕ и ВСЁ. Собственно, вот и ВСЁ”.

Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски. Юрий Лоза, 2020 год. 130х130 см. Холст, акрил

Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски. David Bowie, 2020 год. 120х110 см. Холст, масло

Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски. Lady Gaga, 2020 год. 100х150 см. Холст, акрил

Павел Пепперштейн ​ — российских художник, писатель, критик, теоретик искусства,модельер и даже рэп-исполнитель. Родился в 1966 г. в семье московского концептуалистаВиктора Пивоварова и писательницы Ирины Пивоваровой. В 1985-1987 гг. учился в АкадемииИзящных искусств в Праге. В 1987 г. вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и ЮриемЛейдерманом основал группу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», которая просуществовала до 2001 г.

Павел Пепперштейн — создатель и идеолог течения«психоделический реализм». В его работах смешиваются узнаваемые культурные образы иостроумные комментарии, произведения наполнены отсылками к сюрреализму,супрематистским моделям Малевича, восточным акварелям, поп-арту, книжнымиллюстрациям и политической карикатуре. За свою художественную деятельность уПепперштейна состоялось более 100 персональных и групповых выставок в России и зарубежом. Он участвовал в крупнейших биеннале современного искусства: Международная биеннале в Сан-Паулу (2004), Венецианская биеннале (2009), Манифеста (2014). В 2014 годустал лауреатом Премии Кандинского в главной номинации «Проект года» с проектом “Святая политика”, показанном в галерее РИДЖИНА (с 2018 года – OVCHARENKO). Работы художника находятся в собраниях Русского музея (Санкт-Петербург), Третьяковскойгалереи (Москва), Лувра (Париж), Центра Помпиду (Париж), Kunsthalle Düsseldorf (Дюссельдорф), а также в частных коллекциях по всему миру.

Соня Стереостырски ​— художник, мультимедиа дизайнер. Занимается созданиеманимационных 2D и 3D роликов, веб-дизайном, иллюстрацией, живописью. Родилась в 1998 году в Москве. В 2018 году окончила факультет живописи ККТиМ ВГИК, сейчас учится натретьем курсе бакалавриата в Школе дизайна НИУ ВШЭ на направлении «Анимация ииллюстрация». Работала в качестве моушн-дизайнера над проектами онлайн-издания «Buro24/7», телеканала «2×2», делала серию иллюстраций для издания «Т—Ж». Участвовала в групповых выставках «УТОП — ТОП — ТОПИЯ»(2019, HSE Art Gallery), «Твёрдые вещи» (2019, HSE Art Gallery).

Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»​ — фонд культуры, основанный в 2002 году по инициативе Екатерины и Владимира Семенихиных. Работа фонда осуществляется по несколькимнаправлениям — выставочная и издательская деятельность, создание коллекциипроизведений современного искусства, поддержка культурно-просветительских проектов.

OVCHARENKO ​(до сентября 2018 года носила имя Regina Gallery) — одна из первых частныхгалерей современного искусства в Москве, основанная в 1990 году Владимиром Овчаренко. Cсередины 90-х годов галерея — постоянный участник международных ярмарок, в том числеArt Basel и Frieze. Галерея организовала ряд ярких проектов, вошедших в золотой фондроссийского современного искусства. Галерея Ovcharenko постоянно сотрудничает музеями России и Европы, работы художников находятся в ведущих музеях мира: MoMa (Нью-Йорк),Тейт Модерн (Лондон), Центре Помпиду (Париж).

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