Выставка американского художника Питера Опхайма открывается в ASKERI GALLERY

В галерее современного искусства ASKERI GALLERY с 17 ноября по 11 декабря 2021 года пройдет персональная выставка американского художника Питера Опхайма – «PITER’S CREATURES».

Питер Опхайм. Angus Gem Miner. 2021. Холст, акрил, рама, 112х107 см

Питер Опхайм. Arnkell with Squirrels. 2021. Холст, акрил, рама, 102х107 см

Питер Опхайм. Birger, 2021. Холст, акрил, рама, 102х107 см

Питер Опхайм. Lignum Vite Cupiditas. 2021. Холст, акрил, рама, 112х102 см

Питер Опхайм. Purpura Venator Carnivores. 2021. Дерево, бумага, акрил, 112х102 см

Питер Опхайм. Sol Calidus. 2021. Дерево, бумага, акрил, 112х102 см

Питер Опхайм. Брат. 2019. Бумага, холст, смешанная техника, 97х102 см

Питер Опхайм. Колокольчики. 2020. Бумага, холст, смешанная техника, 173х143 см

Питер Опхайм. Щелчки. 2020. Бумага, холст, смешанная техника, 168х142,5 см

Сказочный и неповторимый мир Питера Опхайма начинается с миниатюрных моделей будущих персонажей, исполненных из разноцветной полимерной глины. Несмотря на необычный облик каждая фигурка имеет свой прототип, имя или историю, которые превращают ее в индивидуальный, яркий и характерный образ. На следующем этапе работы художник переносит своего героя на холст, создавая парадный живописный портрет крупного формата. Таким образом, Питер Опхайм вдохновляет новую жизнь в методы работы Старых мастеров, изготовлявших небольшие глиняные модели для своих композиций или работавших с манекеном, облаченным в костюм заказчика портрета. Однако в своей практике Питер полагается прежде всего на чувственное восприятие момента, потому его персонажи отличаются независимостью и самостоятельным характером.

Живописные работы Питера Опхайма – это окна в удивительную вселенную, сокрытую в душе каждого взрослого. В ней самые ранние переживания и впечатления сливаются с тайными желаниями, эмоциями и тревогами зрелости. Питер Опхайм умело воплощает на холсте это противоречивое смешение внутренних состояний человека в виде игривых и пугающих биоморфных образов.

Уникальная техника Питера Опхайма преодолевает разрыв между живописью и пластикой: изображения на его холстах кажутся почти трехмерными, а использование смелых цветовых сочетаний превращает модели в самостоятельное произведение полихромной скульптуры.

«Наш пятый, юбилейный год продолжается выставкой Питера Опхайма, на которой мы представляем новую серию работ этого мастера. Большая часть произведений была создана в последние два года, однако, в отличие от многих современных художников, Питер избегает актуальных проблем, стоящих на повестке дня, предпочитая продолжать глубинное исследование характеров и образов, порожденных его воображением. Это третья персональная выставка, которую автор лично представит в Москве, и я рада, что российские зрители получат возможность окунуться в его удивительный и яркий мир», — сказала Полина Аскери, владелица ASKERI GALLERY.

Питер Опхайм – американский художник, в настоящее время работает в Нью-Йорке. Он изучал востоковедение и экономику в Колледже св.Олафа (США), при этом не оставляя мечты реализовать себя в искусстве. Свой творческий путь Опхайм начинал как абстракционист, но, занявшись поисками своего стиля, отошел от этого направления. Ему хотелось создавать нечто более уникальное, необычное и провокационное – так и появилась на свет серия работ с изображением невероятных, словно пластилиновых, фигур.

В своих работах Опхайм создает новый фантазийный мир, населенный персонажами, никогда не существовавшими в действительности. Однако его картины имеют реальный референт: пластилиновые фигурки, вылепленные художником, с которых он пишет то ли портреты, то ли натюрморты. Пластилин, цветные веселые зверушки неправильной формы – все это атрибуты мира детства, который подвергается рефлексии со стороны художника. В деформированных частях тел, в неестественности цветов кроются детские страхи, подобно тому, как в сказках за невинностью сюжета скрывается архетипический страх.

Питер Опхайм получил грант фонда «Pollock-Krasner Foundation». Несколько его работ входят в коллекции нью-йоркских и южнокорейских музеев, другие стали достоянием частных коллекций, таких как коллекции Hallmark, Northwest Airlines и коллекция Venetian Hotel в Лас-Вегасе. Его работы были представлены ASKERI GALLERY на международных ярмарках Cosmoscow 2018, Art Shanghai 2018, SCOPE New York и SCOPE Miami Beach в 2019 и 2020 году.

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