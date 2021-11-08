В музее-заповеднике Царицыно представлена выставка «Театрократия. Екатерина II и опера»

Сама же великая императрица музыку не слишком понимала, в чём и признавалась (успев при этом сочинить шесть опер). Тем не менее, XVIII век чрезвычайно богат на оперное разнообразие, чему сама же императрица способствовала. При Екатерине II Петербург стал оперной столицей, театр же – не только богатым зрелищем во всех отношениях, но и обрел черты самостоятельной большой структуры.

В ту эпоху в Российской империи царила комическая опера на французский и итальянский лады, а в придворной труппе творили итальянские капельмейстеры: Манфредини, Галуппи, Чимароза. Однако не иноземцами едиными был жив русский оперный театр (к слову, и императорский, и частный, и придворный, и крепостной). Поощрение получали и русские композиторы, а отечественные музыканты оттачивали мастерство у зарубежных мэтров. Оперные представления в XVIII веке были удовольствием дорогим, но шесть раз в год – на Новый год, Масленицу, в именины и день рождения императрицы, а также в годовщину коронации и восшествия на престол представления были бесплатными, дабы привлечь публику разных чинов.

Всё богатство и разнообразие оперной придворной деятельности представлены в залах Большого дворца. Работы придворных театральных декораторов Пьетро Гонзага, Людвига Тишбейна и Франческо Градицци сменяют эскизы императорских и частных театров руки Джакомо Кваренги, Антонио Ринальди, Петра Неелова. Предметы бутафории, интерьеров театра – знаменитые шумовые машины из собрания МХТ им. А.П. Чехова. Отдельный раздел посвящен опере «Начальное управление Олега», созданной Екатериной II. Никогда до этого не выставлявшиеся материалы предоставлены Санкт-Петербургской государственной театральной библиотекой.

В создании столь масштабной экспозиции приняли участие 27 музеев России: Государственный Эрмитаж, ГИМ, ГТГ, Музей-усадьба «Кусково», Российский государственный архив древних актов, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный музей-заповедник «Царское Село», ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Музей архитектуры им. А.В. Щусева и другие. Мероприятия, лекции, кинопоказы, концерты для детско-юношеской, семейной аудиторий входят в образовательную программу.

Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера» подготовлена в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина, Фестивалем «Золотая Маска», Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория», Государственным академическим Большим театром России, Московским театром «Новая опера имени Е.В. Колобова»

Марина АБРАМОВА

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