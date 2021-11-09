XIII Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello представит всемирно известных музыкантов в столице

С 9 по 20 ноября 2021 года на пяти московских площадках пройдет XIII Международный фестиваль Vivacello – единственный крупномасштабный проект в России, посвященный виолончельной музыке. Среди громких событий этого года – мировая премьера нового произведения яркого и самобытного французского композитора, гитариста и дирижера Самюэля Струка и московская премьера виолончельного концерта британского композитора-новатора, внука Сергея Прокофьева Габриэля Прокофьева. Впервые в программу вошла современная хореография – спектакль Boléro–Extended литовской танцевальной труппы Šeiko Dance Company.

Фестиваль Vivacello, проходящий с 2008 года, организован культурно-благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство» меценатов Иветы и Тамаза Манашеровых. С 2019 года генеральным партнером Vivacello выступает компания «Юнипро».

Наряду с бессменным арт-директором Борисом Андриановым, заслуженным артистом России и всемирно признанным музыкантом, в фестивале этого года примут участие знаменитые виолончелисты Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, мастера джаза и ведущие московские коллективы – Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и Российский национальный оркестр.

Ключевая идея Vivacello заключается во всеобъемлющем представлении виолончельного исполнительства в самых разных художественных контекстах, в сопряжении виолончельной музыки с другими видами и формами искусства, дающем уникальные творческие результаты. Хедлайнерами фестиваля ежегодно становятся виолончелисты мирового уровня, многие из них благодаря Vivacello выступили в Москве впервые. В числе сложившихся традиций форума – заказ и исполнение новой музыки: значимой частью программы каждого фестиваля являются мировые и российские премьеры. В последние годы важной составляющей проекта стала образовательная программа – Vivacello-Академия, включающая мастер-классы прославленных виолончелистов в Московской консерватории.

XIII Международный фестиваль фестиваль Vivacello откроется 9 ноября в зале Зарядье, где состоится мировая премьера концерта для виолончели и гитары с оркестром «Элиза, мой мираж» Самюэля Струка – французского композитора, гитариста и дирижера. Воспитанник консерваторий Парижа и Монпелье, Струк включил в сферу своих интересов разнообразную этническую музыку и искусство импровизации, стал постоянным участником межкультурных проектов. Его «инклюзивная», по собственному выражению композитора, музыка предполагает тесное взаимодействие самых разных культурных традиций – и не только музыкальных. В 2019 году на фестивале Vivacello впервые в России был исполнен концерт Струка для виолончели и баяна с оркестром «Греза Майи», затем Борис Андрианов познакомил с этим произведением слушателей в других городах нашей страны. В нынешнем году сотрудничество с французским композитором продолжено: он готовит новый двойной концерт специально для Vivacello.

Впервые участие в московском празднике виолончельной музыки примет Дмитрий Яблонский, выдающийся солист и дирижер, номинант премии Grammy. Будучи «гражданином мира» и регулярно принимая участие в международных проектах в разных странах, в последние годы Яблонский особенно активно вписал свою деятельность в культурную жизнь Израиля, где преподает в Высшей школе музыки имени Бухмана – Меты при Тель-Авивском университете и руководит фестивалями. Кроме того, он возглавляет Габалинский фестиваль в Азербайджане и преподает в Высшей школе музыки в Валенсии. В Москве он выступит в амплуа и солиста, и дирижера.

Долгожданный подарок меломанам – виолончельный концерт Анри Дютийё «Целый мир вдали…», вдохновленный поэзией Бодлера и посвященный Мстиславу Ростроповичу. Сольную партию исполнит французский виртуоз Ксавье Филлипс, которого с 20-летнего возраста связывали с Ростроповичем узы дружбы и сотрудничества. Сам Дютийё назвал Ксавье одним из лучших исполнителей концерта: «Филлипс в полной мере постиг произведение и сумел передать самую суть его названия», – говорил композитор. Запись концерта Дютийё в 2015 году принесла Филлипсу номинацию на премию Grammy в трех категориях, а сам он выдвигался на эту награду в категории «Солист-инструменталист года».

Второй фестивальный вечер пройдет 12 ноября в Концертном зале имени Чайковского, где в исполнении интернациональной команды виртуозов прозвучат фортепианные квартеты Моцарта и Брамса. В составе ансамбля выступят сам арт-директор фестиваля Борис Андрианов и его любимые партнеры по сцене – прославленный пианист, профессор Высшей школы музыки Люцернского университета Константин Лифшиц, скрипач, альтист и дирижер, профессор Венского университета музыки и исполнительского искусства Юлиан Рахлин и его спутница в жизни и искусстве, скрипачка и альтистка, основательница Общества камерной музыки в Мексике Сара Макэлрави. Борис Андрианов не впервые приглашает этих музыкантов принять участие в своих проектах: они выступали и на фестивале Vivacello в прежние годы, и на фестивале камерной музыки Vivarte, также проходящем под его руководством.

13 ноября в клубе «Эссе» состоится совместный концерт фестиваля Vivacello и фестиваля «Джазовая провинция». Этот вечер Леонид и Николай Винцкевичи – прославленные российские джазмены, лидеры «Джазовой провинции» – решили посвятить 30-летию со дня смерти Майлза Дэвиса, выдающегося джазового трубача и бэндлидера, оказавшего огромное влияние на развитие импровизационной музыки ХХ века и стоявшего у истоков новых направлений в джазе. В концерте примут участие также Борис Андрианов, американская певица Ив Корнелиус, британский контрабасист Стив Кершоу и барабанщик Вартан Бабаян. Прозвучат композиции Майлза Дэвиса и самые яркие треки с трех новых альбомов Винцкевичей, в запись которых внесли свою лепту участники концерта, – Sugar Fields, California Spirit и Bach Jazz Reflection.

Вечер 14 ноября в Театральном зале Дома музыки впишет в историю фестиваля новую страницу: впервые в программу Vivacello войдет современная хореография. Танцевальная труппа из Литвы Šeiko Dance Company под руководством Агнии Шейко первый раз в Москве покажет уникальное представление Boléro–Extended. Это одноактный спектакль, поставленный знаменитым датским хореографом Палле Гранхёем на музыку «Болеро» Мориса Равеля в оригинальной переработке (авторы шоу называют ее «деконструкцией») и аранжировке для ансамбля виолончелей. Важным участником действа является Клайпедский виолончельный октет, под живое музицирование которого танцуют девять юношей и девушек, создавая своеобразную галерею портретов. Группа Šeiko Dance Company – театральная лаборатория и интерактивный театр, занимающийся в числе прочего и шоу под открытым небом, и образовательными программами. Завоевав ряд престижных международных премий, труппа успешно работает в Литве и выступает по всему миру.

Особняком стоит концерт Vivacello 17 ноября в Большом зале Московской консерватории, где выступят корифеи исполнительского искусства: выдающийся виолончелист (ученик Мстислава Ростроповича и учитель Бориса Андрианова), дирижер и педагог, победитель IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, почетный профессор ряда ведущих музыкальных вузов мира Давид Герингас и легендарная пианистка, народная артистка России, многолетняя соратница Геннадия Рождественского Виктория Постникова. В исполнении дуэта прозвучат шедевры австро-немецкой музыки – сочинения Густава Малера (песни из разных вокальных циклов в транскрипции для виолончели и фортепиано Давида Герингаса), Феликса Мендельсона и Рихарда Штрауса.

На закрытии фестиваля в Зале имени Чайковского 20 ноября слушателей ждет встреча с еще одной знаковой фигурой в мире виолончельного искусства. Впервые в Москве выступит немецкий виолончелист Альбан Герхардт – победитель международных конкурсов ARD в Мюнхене и имени Леонарда Роуза в США, трижды лауреат премии ECHO Klassik, обладатель престижных премий International Classical Music Award и MIDEM Classic. Он известен как музыкант широкого кругозора с поистине безграничным репертуаром, простирающимся от музыки барокко до новейших сочинений современности. Его записи отмечены премией журнала BBC Music Magazine, а также вошли в шорт-лист самой авторитетной европейской награды в области классической музыки – премии Gramophone. Альбан Герхардт исполнит сольную партию в концертах Шумана и Сергея Прокофьева – признанных шедеврах виолончельного репертуара.

Программу Vivacello-2021 завершит Концерт для виолончели с оркестром Габриэля Прокофьева – молодого британского композитора, продюсера и диджея, внука Сергея Прокофьева. Виолончельный концерт принадлежит к числу наиболее компромиссных сочинений Габриэля Прокофьева, создающего произведения на пересечении академической традиции и современной электронной музыки (его самый известный опус – Концерт для вертушек с оркестром). В центре композиции – II часть с подзаголовком «In memoriam», наполненная ​​воспоминаниями автора о его русских предках и трагических событиях в их жизни в России. В 2018 году Борис Андрианов записал концерт «лондонского Прокофьева» на диск с Уральским филармоническим оркестром для лейбла Signum Records, и этой записи влиятельный британский журнал BBC Music Magazine недавно дал высшую оценку – «5 из 5». Теперь Борис Андрианов впервые представит это сочинение московской публике.

В 2021 году фестиваль проходит при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России.

Подробная программа представлена на www.vivacello.com .

Фото – Оргкомитет фестиваля Vivacello

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