Выставка «Дамские штучки»: история о том, как жили, любили и блистали женщины XIX века

В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» открылась новая экспозиция под названием «Дамские штучки». Выставка приглашает посетителей совершить путешествие во времени и узнать, как жила, любила, вела домашнее хозяйство и готовилась к балам представительница дворянского сословия позапрошлого столетия.

Экспозиция построена на подлинных предметах быта, аксессуарах и элементах костюма, которые позволяют взглянуть на разные грани женской судьбы — от тихих будней в кругу семьи до триумфальных выходов в свет. Особое внимание уделено знаменитым хозяйкам усадьбы: Евгении Ивановне, Вере Фёдоровне, Марии Аркадьевне, Екатерине Павловне Вяземским, а также Екатерине Андреевне Карамзиной. Именно они создавали неповторимый уют и атмосферу гостеприимства, превращая дом в место притяжения для всех «именитостей умственных» — писателей, поэтов и мыслителей своей эпохи.

«Выставка не просто показывает артефакты прошлого — она позволяет взглянуть на них как на ключи к пониманию эпохи. Через «дамские штучки» раскрываются социальные нормы, эстетические идеалы и повседневные практики дворянки XIX века: от управления домом до покорения светского общества», — отмечает директор музея Андрей Лоскутов.

Экспозиция разделена на три тематические зоны. Первая — «Домашние заботы» — воссоздаёт образ женщины-хозяйки, раскрывая, как через рукоделие и бытовые хлопоты реализовывался её повседневный талант.

Вторая часть — «Красота» — посвящена представлениям о женской привлекательности. Посетители увидят гравюры из модных журналов и поймут, как формировался идеал «девушки на выданье»: зашнурованная, накрахмаленная, в щегольской блузе и утреннем чепчике — она стремилась походить на иллюстрацию, чтобы соответствовать ожиданиям общества и повысить свои шансы на выгодную партию.

Завершающий раздел погружает в атмосферу подготовки к балу — главному светскому событию, которое было не просто развлечением, а важнейшей площадкой для знакомств дружеских, деловых и романтических. Здесь представлены бальные аксессуары: веера, бальный карандаш, ридикюли, перчатки, брошь. Каждая деталь образа имела свой смысл и строго регламентировалась правилами этикета.

Выставка «Дамские штучки» обещает стать ярким событием культурного сезона, позволяя современному зрителю прикоснуться к миру, где красота, достоинство и умение вести светскую беседу ценились наравне с умением управлять домом и воспитывать детей.

Фото: пресс-служба Музее-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас»