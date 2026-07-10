От «Подкидыша» до «Оскара»: тайны съемок на ВДНХ

Главная выставка страны в 2026-м не просто отмечает юбилей — она празднует 85-летие одной из самых светлых советских мелодрам. Да-да, «Свинарке и пастуху» — 85! И это не случайность: ВДНХ (когда-то она звалась ВСХВ) с первых дней была не просто площадкой для сельхоздостижений, а живой декорацией для кино. И до сих пор хранит следы тех съемок, которые стали золотым фондом.

Архитектура Выставки всегда играла роль праздничной витрины столицы — нарядной, хлебосольной, чуть приглаженной, но до безумия фотогеничной. Пленку здесь ждали с самого первого сезона.

1939-й. На экраны выходит «Подкидыш» — и ВСХВ в кадре уже вовсю сверкает аркой Северного входа, скульптурой Веры Мухиной и другими символами обновленной Москвы. Режиссер Татьяна Лукашевич хотела показать столицу как сказку — и что могло подойти лучше? Маленькая героиня бродит по Выставке, а за ее спиной — целая эпоха: парадная, чуть наивная, но бесконечно родная.

Настоящий же оскар смелости достался создателям «Свинарки и пастуха». Съемки добивали в 41-м, когда над Москвой выли сирены и падали бомбы. Но режиссеры не ушли в бомбоубежище — они снимали историю любви вологодской свинарки Глаши (Марина Ладынина) и дагестанского пастуха Мусаиба (дебютный, между прочим, фильм Владимира Зельдина). Встретились герои как раз на ВСХВ. В 1942-м картина получила Сталинскую премию — за игру, за веру в жизнь, за то, что посреди войны сумели рассказать о любви и труде.

После премьеры павильон «Свиноводство» стал местом паломничества — туда все ходили «к Глаше». В 54-м его снесли и отстроили заново (нынешний павильон №47), а сегодня там «Дом ремесел» и мастер-классы. Но дух той самой свинарки, говорят, витает до сих пор.

А еще именно ВДНХ подарила «Мосфильму» его вечную эмблему. В 1947-м Григорий Александров снимал комедию «Весна» — и в титрах впервые появилась та самая «Рабочий и колхозница». Но снимать огромный оригинал было неудобно, и сама Вера Мухина слепила уменьшенную гипсовую копию для заставки. С 1948 года этот силуэт — визитка студии.

И логично, что в 2017-м именно на ВДНХ открылся Музей кино. Ему в этом году стукнуло 100 лет. В коллекции — редчайшие фото, костюмы, личные вещи звезд, архивные пленки и даже самый первый советский «Оскар». Старейшее в мире собрание киноистории — и оно находится там, где кино начиналось под открытым небом, под звуки воздушных тревог и аплодисменты первых зрителей.

Фото: пресс-служба ВДНХ