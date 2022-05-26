Выставка детских рисунков «Миры мастера Эрьзи» откроется в музее-усадьбе «Остафьево»

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Фонд Эрьзи открывает ежегодную международную выставку детского рисунка «Миры мастера Эрьзи» в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас».  Открытие состоится 1 июня в 14:00 и приурочено к Международному дню защиты детей.

На выставке будут представлены творческие работы юных участников международного конкурса детского творчества «Миры мастера Эрьзи». Проект был организован фондом Эрьзи в 2016 году в рамках празднования 140-й годовщины со дня рождения скульптора Степана Эрьзи. За время проведения конкурса сформировалась одноимённая передвижная выставка детских работ, которая уже экспонировалась во многих городах России и зарубежья. 

В «Мирах мастера Эрьзи» принимают участие юные художники из России, Италии, Эстонии, Азербайджана и Аргентины – стран и городов, где жил и творил великий мастер. Несмотря на сложность темы, дети в разных уголках планеты живо интересуются творчеством Эрьзи и с удовольствием создают свои собственные произведения по мотивам жизни и творчества великого скульптора. 

В музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» можно будет увидеть более 30 детских рисунков. 1 июня, в день открытия на выставке будут продаваться открытки с изображением детских рисунков и книги о жизни и творчестве скульптора Эрьзи.

Выставка «Миры мастера Эрьзи» продлится до 17 июля.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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