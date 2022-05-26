Зеленый театр ВДНХ открывает новый сезон

28 мая 2022 года на Главной выставке страны стартует новый сезон в Зеленом театре ВДНХ. Все лето на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера. Откроет программу гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с симфоническим оркестром.

28 мая в 19:00 ВДНХ приглашает на большой концерт одного из самых ярких отечественных симфороковых проектов — «Симфоническое «Кино», который основал и возглавил гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Спокойная ночь», и другие известные песни Виктора Цоя.

Юрий Каспарян традиционно исполнит все свои знаменитые гитарные партии, без которых невозможно представить творчество группы. В концерте также примут участие музыканты из Санкт-Петербурга: барабанщик Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр. Все оркестровые партии написаны профессиональным композитором и продюсером Игорем Вдовиным. Особую атмосферу событию придаст уникальный мультимедийный видеоряд, созданный сыном Виктора Цоя — Александром Цоем, а визуальный эффект концерта дополнят невероятные световые инсталляции.

3 июня в 19:00 здесь пройдет концерт «Чиж & Co». Мелодичный и даже слегка старомодный блюз-рок в исполнении группы, созданной в начале 1990-х годов, остается популярным и на сегодняшний день. Коллектив неизменно собирает аншлаги по всей стране, а песни «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви» и многие другие актуально звучат и в эфирах радиостанций, и дома под гитару. Услышать их можно будет и в первую субботу лета в Зеленом театре ВДНХ.

В новом сезоне гостей Зеленого театра ждут выступления группы «Моральный кодекс», композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Пенкина, Сергея Трофимова, SHAMAN и других. Также здесь покажут драму-оперу-балет «Кармен», спектакль «Колхозница и Рабочий. ГАЛА», пройдут фестиваль Russian Woodstock, комедийные шоу Stand Up, «Женский стендап» и «Однажды в России».

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