Всемирно известный певец Ильдар Абдразаков выступит в Санкт-Петербурге

В конце мая и начале июня Ильдар Абдразаков выступит на двух главных летних музыкальных событиях Санкт-Петербурга: open-air концерте «Классика на Дворцовой», приуроченном ко Дню города, и на фестивале Мариинского театра «Звезды белых ночей».

Дон Карлос © фото Александра Неффа

28 мая певец примет участие в юбилейном, десятом праздничном концерте «Классика на Дворцовой». В программе прозвучат лучшие арии и дуэты из всемирно известных опер и оперетт, а также популярные эстрадные композиции. На сцену выйдут Ильдар Абдразаков, Витторио Григоло, Мария Алейда, Вероника Джиоева, Алексей Марков, Василиса Бержанская и многие другие. Академическим Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии будет руководить Денис Власенко. Начало концерта в 21:30, вход свободный.

3 и 6 июня состоятся два спектакля в Мариинском театре в рамках XXX Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Ильдар Абдразаков вновь выйдет в операх Джузеппе Верди «Макбет» (3 июня) и «Дон Карлос» (6 июня), а его партнерами по сцене станут звезды оперы Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов и Алексей Марков. Оба вечера за дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

По возвращении в Москву, 15 июня, Ильдар Абдразаков даст сольный концерт в Московском международном доме музыки. В сопровождении Симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело он представит новую программу из оперных арий, романсов и песен.

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