Выставка «Есть женщины в русских селеньях» открывается в ДК «Гайдаровец»

10 декабря 2021 года в усадьбе XVIII Толстых-Борисовских, главном историческом здании ДК «Гайдаровец», пройдет открытие выставки «Есть женщины в русских селеньях» в честь 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова.

Главной темой экспозиции станет рефлексия на типический образ «некрасовской женщины», сыгравший огромную роль в формировании ментальности не только исторической эпохи, но и целой культуры.

Растиражированный и глубоко укоренившийся феномен гендера в контексте социальных установок складывался на протяжении столетий, вбирая в себя все больше атрибутов, отвечающих требованиям меняющейся действительности. В процессе культурного наслаивания, образ сильной женщины, казалось бы, достиг абсолюта — непостижимого идеала, но идеологически необходимой фигуры, сверх-женщины. Несмотря на то, что словосочетание, как фигура речи, почти утратило свою актуальность, как социальный конструкт оно все еще продолжает модифицироваться, откликаясь на новые ценности социума.

В коллективной выставке художники поделятся своим эмоциональным переживанием и критическим переосмыслением женской фигуры через инструменты различных медиа — от живописи до видеоинсталляции.

В рамках торжественного открытия выставки пройдут мастер-классы по коллажу от сообщества российских коллажистов «Режь да клей», концерт оперной музыки, перформансы, скетчинг.

В выставке принимают участие – фотограф журналов Vogue, Grazia, L’Officiel (Калуга) Ali Hadid; художник, сценограф, член Московского союза художников, резидент Желтой Мельницы Славы Полунина (Москва) Александра Гудилина; художник, карикатурист, создатель кукол (Саратов) Ольга Пеганова; фотограф театра Современник, Союза театральных деятелей (Москва) Наталья Базова; фоторедактор журнала «Афиша», редактор самиздата о критике и теории кино — «К!» (Санкт-Петербург) Варя Смирнова; cообщество российских коллажистов «Режь да клей».

Торжественное открытие выставки в 20.00.

Завершит работу выставка 31 января 2021 года.

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